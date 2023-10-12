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Массовая волна спама с угрозами взрыва: полиция работает над установлением личности отправителя

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Arved Breidaks

Сегодня ночью десятки учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады, получили по электронной почте угрозы взрыва на русском языке.

По информации полиции, речь идет о массовой волне спама.

«Аналогичная волна угроз взрыва была несколько дней назад в Латвии. По текущей оценке полиции, речь идет о масштабной волне спама, направленной на нарушение работы органов власти. Полиция находится в контакте с учреждениями, получившими письмо, и работает над установлением личности отправителя спама», - заявил руководитель оперативного отдела полиции Хейго Рейнек.

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