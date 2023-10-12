Массовая волна спама с угрозами взрыва: полиция работает над установлением личности отправителя

«Аналогичная волна угроз взрыва была несколько дней назад в Латвии. По текущей оценке полиции, речь идет о масштабной волне спама, направленной на нарушение работы органов власти. Полиция находится в контакте с учреждениями, получившими письмо, и работает над установлением личности отправителя спама», - заявил руководитель оперативного отдела полиции Хейго Рейнек.