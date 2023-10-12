Полиция о массовой волне угроз: спам – отвратительно дешевый, но жестокий способ сеять смуту

По информации полиции, речь идет о массовой волне спама.

«Аналогичная волна угроз взрыва была несколько дней назад в Латвии. По текущей оценке полиции, речь идет о масштабной волне спама, направленной на нарушение работы органов власти. Полиция находится в контакте с учреждениями, получившими письмо, и работает над установлением личности отправителя спама», - заявил руководитель оперативного отдела полиции Хейго Рейнек.

Рейнек сказал, что в настоящее время нет никаких признаков того, что это не просто спам. «Поэтому мы проинструктировали всех получивших эти письма, что учреждения могут продолжать свою деятельность и что нет необходимости эвакуироваться из зданий», - сказал Рейнек.

Однако, по его словам, это не означает, что детские сады, школы и другие учреждения, приостановившие свою работу с утра в четверг, в чем-то ошиблись или слишком остро отреагировали.

«Важно иметь кризисные планы и, в зависимости от ситуации, быть готовым принимать соответствующие решения. Я призываю все учреждения согласовывать принципы своих действий и работу линий связи в любой ситуации», - подчеркнул Рейнек.