Сегодня ночью десятки учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады, получили по электронной почте на русском языке угрозы взрыва.
Полиция о массовой волне угроз: спам – отвратительно дешевый, но жестокий способ сеять смуту
По информации полиции, речь идет о массовой волне спама.
«Аналогичная волна угроз взрыва была несколько дней назад в Латвии. По текущей оценке полиции, речь идет о масштабной волне спама, направленной на нарушение работы органов власти. Полиция находится в контакте с учреждениями, получившими письмо, и работает над установлением личности отправителя спама», - заявил руководитель оперативного отдела полиции Хейго Рейнек.
Рейнек сказал, что в настоящее время нет никаких признаков того, что это не просто спам. «Поэтому мы проинструктировали всех получивших эти письма, что учреждения могут продолжать свою деятельность и что нет необходимости эвакуироваться из зданий», - сказал Рейнек.
Однако, по его словам, это не означает, что детские сады, школы и другие учреждения, приостановившие свою работу с утра в четверг, в чем-то ошиблись или слишком остро отреагировали.
«Важно иметь кризисные планы и, в зависимости от ситуации, быть готовым принимать соответствующие решения. Я призываю все учреждения согласовывать принципы своих действий и работу линий связи в любой ситуации», - подчеркнул Рейнек.
По словам руководителя оперативного отдела PPA, не исключено, что волны подобных электронных писем будут повторяться или что кто-то начнет имитировать спам. И хотя новая волна писем может быть копией предыдущей, бдительность терять нельзя. Именно поэтому полиция просит сообщать о любых угрозах, поступающих в адрес учреждений как в устной форме, так и в виде писем.
«Если вы увидели посторонний предмет, лежащий на вашей территории, подозрительный пакет или подозрительных незнакомцев возле здания или на вашей территории, следует немедленно позвонить по телефону 112», - подчеркнул Рейнек.
Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев добавил, что угроза взрыва - это атака на чувство безопасности людей.
«Сегодняшняя волна спама нарушила в Эстонии работу сотен школ, детских садов и учреждений и лишила спокойствия, наверное, тысячи людей. Я прекрасно понимаю тех родителей, которые волновались, отправляя сегодня своих детей в школу или детский сад, или тех, чей рабочий день был перевернут из-за прерванной учебы их детей. Волна электронных писем - отвратительно дешевый, но жестокий способ запугивать, мешать и сеять смуту», - сказал начальник полиции.
Эстонская полиция начала уголовное расследование по этому делу и сотрудничает с полицией Латвии, где были распространены аналогичные письма.