ФОТО ⟩ В школы по всей стране поступили угрозы о взрыве

После этого директор гимназии Юленурме Тыну Тендер разослал родителям письмо о том, что ученикам придется вернуться домой сегодня утром.

«Сегодня в 2 часа ночи 12 октября на адрес электронной почты гимназии Юленурме, а также многих других учебных заведений по всей Эстонии поступила угроза взрыва на русском языке, которая должна быть осуществлена сегодня утром», - написал Тыну Тендер в письме.

«От имени школы мы проинформировали все соответствующие инстанции. В целях безопасности мы отправляем детей домой. Администрация школы останется в школе и будет следить за ситуацией», - добавил директор.

Угроза взрыва поступила и в гимназию имени Кристьяна Яака Петерсона в Тарту. Угроза взрыва на русском языке поступила ночью на общую электронную почту школы Петерсона, и когда секретарь обнаружила ее, началась эвакуация.

«Мы получили сообщение на русском языке о том, что в 10.40 утра в школе произойдет взрыв, все погибнут», - рассказала Мерике Касте, директор гимназии Петерсон. - Мы передали это письмо в полицию и сейчас проводим эвакуацию. Письмо пришло в 2.28 ночи, но на общей почте школы, которая никому лично не пересылается, секретарь обычно разбирает письма по утрам. Она открыла его десять минут назад, и десять минут назад мы начали действовать».