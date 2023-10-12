Сегодня ночью в гимназию Юленурме поступило электронное письмо с угрозой взрывом. Кроме того, письмо пришло еще в несколько учебных заведений, но в какие именно - пока не известно.
ФОТО ⟩ В школы по всей стране поступили угрозы взорвать их
После этого директор гимназии Юленурме Тыну Тендер разослал родителям письмо о том, что ученикам придется вернуться домой сегодня утром.
«Сегодня в 2 часа ночи 12 октября на адрес электронной почты гимназии Юленурме, а также многих других учебных заведений по всей Эстонии, поступила угроза на русском языке, которая должна быть осуществлена сегодня утром», - написал Тыну Тендер в письме.
«Школа проинформировала все соответствующие инстанции. В целях безопасности мы отправляем детей по домам. Администрация останется в школе и будет следить за ситуацией», - добавил директор.
Угроза взрывов поступила и в гимназию имени Кристьяна Яака Петерсона в Тарту на общую почту, и когда секретарь обнаружила ее, началась эвакуация.
«Мы получили сообщение на русском языке о том, что в 10.40 утра в школе произойдет взрыв, все погибнут», - рассказала Мерике Касте, директор гимназии Петерсон. - Мы передали это письмо в полицию и сейчас проводим эвакуацию. Письмо пришло в 2.28 ночи, но сообщения, поступающие на общую почту, секретарь обычно разбирает письма по утрам. Она открыла его десять минут назад, и десять минут назад мы начали действовать».
Юри Саси, директор Школы Форселиуса в Тарту, рассказал, что угроза взрывом пришла на их электронный адрес в 1:49 ночи. «Если посмотреть, кому было отправлено это письмо, то здесь перечислены практически все эстонские школы, и детские сады тоже. И многие государственные учреждения», - говорит Саси.
Угроза дошла и до Тартуского прикладного колледжа, где сегодня утром из здания на улице Копли были эвакуированы студенты. Студентка Дайги Зирк, была в числе тех, кто был вынужден вернуться домой. «Около 8.45 утра по громкой связи в школе сообщили, что поступила угроза взорвать нас, и всех попросили покинуть здание. Сегодня занятий уже не будет, поэтому мы расходимся по домам», - сказала Зирк.
Ученики школы Кивилинна в Тарту также были эвакуированы около 9.15 и отправлены домой.
«Согласно кризисным планам, в случае угрозы взрыва школы эвакуируются. В настоящее время собирается городская кризисная группа, и в ближайшее время будет получена дополнительная информация», - заявил мэр Тарту Урмас Клаас.
По данным полиции, эстонские учреждения накрыла волна спама. Сегодня ночью десятки учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады, получили по электронной почте угрозу на русском языке.
«Аналогичная волна угроз взрывом была несколько дней назад в Латвии. По оценке полиции, это волна масштабных спам-сообщений, направленных на нарушение работы органов власти. Полиция находится в контакте с органами власти, получившими письмо, и работает над установлением личности угрожавшего», - заявил Хейго Рейнек, руководитель оперативного отдела PPA.