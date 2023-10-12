Для получения первого жилищного кредита у молодых людей появилась хорошая возможность

Статистика банка LHV показывает, что почти 20% заемщиков – это молодые люди младше 26 лет, которые взяли кредит либо сами, либо вместе с кем-то, например, с родителями. Вероятность получения желаемой суммы увеличивает включение одного из родителей в ходатайство о кредите.
Молодые люди обычно начинают думать о покупке своей отдельной жилплощади после окончания университета, когда они получили первую работу по специальности, а вместе с ней - уверенность в будущем. Однако перед молодыми людьми обычно стоят две большие проблемы: необходимость собрать достаточно собственных средств в качестве первого взноса и высокие цены на недвижимость.
Цены на одно- и двухкомнатные квартиры в Таллинне, в среднем, находятся в диапазоне от 100 000 до 130 000 евро, в других крупных городах они немного меньше. Необходимая сумма для первого взноса на такую квартиру составляет около 20 000–26 000 евро. Это немало для молодой семьи.
Есть два стандартных пути дальнейших действий: попытаться накопить или взять взаймы у родителей. Еще один вариант - а им может воспользоваться молодая семья - гарантия от KredEx, которая позволит несколько снизить необходимую сумму первого взноса.
По словам Кетлин Ватсель, руководителя отдела финансирования частных лиц LHV, начало независимой жизни определенно является сложным испытанием для молодых людей, но опыт LHV показывает, что молодежь очень изобретательна.
«Мы видим, что в эпоху интернета многие молодые люди проявляют смекалку и находят возможности заработать дополнительные средства как во время учебы, так и в свободное от работы время. Например, у нас были клиенты, которые поехали в Америку продавать книги и заработали необходимую сумму, а также те, кто создал свой онлайн-магазин или делился профессиональными знаниями в онлайн-среде», - говорит Ватсель. Она подчеркивает, что молодые люди хотят иметь уверенность в завтрашнем дне и в своих финансовых возможностях, прежде чем брать на себя большие обязательства.
Молодые люди могут взять свой первый домашний кредит с помощью родителей, что дает им большую финансовую гибкость и увеличивает вероятность получения нужной суммы.
«Банк рассматривает способность клиента вернуть кредит с увеличением процентной ставки на 2%, и часто бывает так, что доход молодого человека не достаточен для покупки желаемого жилья. В этом случае родители могут прийти на помощь и стать соходатаями», - рассказывает Ватсель об одной из возможностей получения кредита на жилье.
Условием для такой возможности является то, что большую часть платежа по кредиту молодой человек может оплачивать самостоятельно, и у него есть потенциал через пять лет начать обслуживать кредит без чьей-либо помощи.
Необходимо также учитывать, что родители принимают на себя те же обязательства по договору, что и ходатайствующий о кредите. Кроме того, срок погашения рассчитывается в зависимости от возраста родителей.
Ватсель добавляет, что позже, когда молодой человек станет финансово независим, и станет способен полностью обслуживать кредит, родитель может быть освобожден от обязательств перед банком, а срок погашения будет продлен.
У молодых людей всегда есть преимущество в виде их возраста – они могут легко воспользоваться возможностью взять кредит на максимальный срок с минимальным ежемесячным платежом.
«Однако финансовая грамотность заключается не только в том, чтобы взять кредит на максимально выгодных условиях. Важно также экономить и накапливать средства для того, чтобы была возможность преодолеть тяжелые времена в будущем. В день выплаты зарплаты стоит откладывать хотя бы 10% на отдельный счет, чтобы в будущем была возможность покрыть неожиданные расходы», - отмечает Ватсель. Стоит заметить, что банк смотрит положительно на тех клиентов, у которых есть способность и привычка откладывать деньги каждый месяц.