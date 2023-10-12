Для получения первого жилищного кредита у молодых людей появилась хорошая возможность

Молодые люди обычно начинают думать о покупке своей отдельной жилплощади после окончания университета, когда они получили первую работу по специальности, а вместе с ней - уверенность в будущем. Однако перед молодыми людьми обычно стоят две большие проблемы: необходимость собрать достаточно собственных средств в качестве первого взноса и высокие цены на недвижимость.

Цены на одно- и двухкомнатные квартиры в Таллинне, в среднем, находятся в диапазоне от 100 000 до 130 000 евро, в других крупных городах они немного меньше. Необходимая сумма для первого взноса на такую квартиру составляет около 20 000–26 000 евро. Это немало для молодой семьи.

Есть два стандартных пути дальнейших действий: попытаться накопить или взять взаймы у родителей. Еще один вариант - а им может воспользоваться молодая семья - гарантия от KredEx, которая позволит несколько снизить необходимую сумму первого взноса.

По словам Кетлин Ватсель, руководителя отдела финансирования частных лиц LHV, начало независимой жизни определенно является сложным испытанием для молодых людей, но опыт LHV показывает, что молодежь очень изобретательна.