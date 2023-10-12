ОПРОС ⟩ Жители Эстонии чаще сталкиваются с насилием именно в парных отношениях

В рабочей среде сексуальным домогательствам подвергалось 33% женщин. «Здесь прослеживается четкая тенденция — чем моложе респонденты, тем выше вероятность, что они подвергались сексуальным домогательствам», — объяснила руководитель проекта Департамента статистики. Среди лиц в возрасте 18–29 лет сексуальным домогательствам на работе подвергалось 52% женщин, среди женщин в возрасте 65–74 лет — 16%.

Выяснилось, что женщины подвергаются сексуальным домогательствам чаще всего со стороны коллег и клиентов мужского пола - 11 % и 10%. Домогательствам со стороны начальства мужского пола подвергалось 5% респондентов. «Женщины подвергаются сексуальным домогательствам и со стороны женщин, но редко: домогательства со стороны коллег женского пола отметили 6% респондентов, со стороны начальников и клиентов женского пола — менее 1%», — пояснила Брунс.

Среди мужчин насилие в паре в своей жизни пережили 33% респондентов. Психологическое насилие в парных отношениях пережили 32% мужчин, физическое — 8% и сексуальное насилие — 1% мужчин. Чаще всего с насилием сталкивались молодые мужчины в возрасте 18–29 лет (39%), реже всего — пожилые мужчины в возрасте 65–74 лет (24%). «В случае мужчин ограничения в повседневной деятельности, образование и местожительство существенно не влияло на то, сталкивались ли они с насилием в парных отношениях или нет», — добавила Брунс. По словам руководителя проекта, в случае мужчин также можно предположить, что представители более молодого поколения имеют несколько другое представление о сути насилия, чем пожилое поколение.

Сексуальным домогательствам на работе в своей жизни подвергалось 17% мужчин. Сексуальным домогательствам со стороны коллег мужского пола подвергалось 4% респондентов; 6% респондентов подвергались этому со стороны какого-то мужчины, статус которого не хотят или не могут назвать напрямую. Со стороны начальства и клиентов мужского пола мужчины подвергаются домогательствам редко - в обоих случаях показатель равен 1%. Со стороны коллег женского пола домогательствам подвергалось 3% мужчин, а со стороны кого-то женского пола, статус кого не пожелали указать, домогательствам подвергалось 5% мужчин. «Со стороны начальства женского пола домогательствам подверглось 1% респондентов, со стороны клиентов женского пола - 2%», — сказала Яна Брунс.

Помимо прочего, в ходе исследования были собраны данные о насилии вне отношений, физическом или сексуальном домашнем насилии (т.е. любом насилии, которое происходило дома со стороны любого человека, за исключением интимного партнера), а также об использовании услуг помощи пережившим насилие и степени осведомленности о них.