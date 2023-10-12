ОПРОС ⟩ Жители Эстонии чаще сталкиваются с насилием именно в парных отношениях

Проведенное впервые Департаментом статистики исследование взаимоотношений дома, на работе и в других местах указывает на многие проблемы в близких отношениях жителей Эстонии. Среди прочего результаты исследования показали, что как женщины, так и мужчины страдают от физического, психологического и сексуального насилия чаще всего именно в парных отношениях.
Руководитель проекта Департамента статистики Яна Брунс отметила, что в ходе исследования взаимоотношений «Безопасные отношения в семье, на работе и вне дома» была собрана информация как о психических, так и физических домогательствах, преследовании, а также скрытом насилии дома, на работе, в школе и в других местах.
«Для лучшего понимания моделей взаимоотношений изучалась подверженность людей жестокому обращению со стороны как нынешних, так и бывших партнеров, а также в детстве», — сказала Яна Брунс. Хотя в ходе исследования анализировались отношения как женщин, так и мужчин, они все же не могут быть сопоставимы, поскольку механизмы переживания насилия у разных полов отличаются.
Результаты исследования показали, что целый 41% женщин в течение жизни сталкивались с насилием в парных отношениях. Психологическое насилие пережили 39% женщин, физическое (в т. ч. угрозы) — 13% и сексуальное насилие — 9% женщин.
Молодые женщины в возрасте от 18 до 29 лет переживали насилие чаще, чем в среднем, женщины пожилого возраста (65–74 лет) — реже всего.
«Вероятно, по большей степени причина этого кроется в разном восприятии насильственного поведения разными поколениями. То, что 50–60 лет назад считалось как будто бы нормальным, современными людьми воспринимается как насилие», — сделала вывод Брунс. Она добавила, что чаще среднего от насилия со стороны интимного партнера страдают женщины с основным образованием или более низким уровнем образования (48%), а также женщины, которые имеют определенные ограничения в повседневной деятельности по состоянию здоровья (50%). «То, живет ли женщина в городе или сельской местности, на частоту случаев насилия существенно не влияет», — сказала Брунс.
В рабочей среде сексуальным домогательствам подвергалось 33% женщин. «Здесь прослеживается четкая тенденция — чем моложе респонденты, тем выше вероятность, что они подвергались сексуальным домогательствам», — объяснила руководитель проекта Департамента статистики. Среди лиц в возрасте 18–29 лет сексуальным домогательствам на работе подвергалось 52% женщин, среди женщин в возрасте 65–74 лет — 16%.
Выяснилось, что женщины подвергаются сексуальным домогательствам чаще всего со стороны коллег и клиентов мужского пола - 11 % и 10%. Домогательствам со стороны начальства мужского пола подвергалось 5% респондентов. «Женщины подвергаются сексуальным домогательствам и со стороны женщин, но редко: домогательства со стороны коллег женского пола отметили 6% респондентов, со стороны начальников и клиентов женского пола — менее 1%», — пояснила Брунс.
Среди мужчин насилие в паре в своей жизни пережили 33% респондентов. Психологическое насилие в парных отношениях пережили 32% мужчин, физическое — 8% и сексуальное насилие — 1% мужчин. Чаще всего с насилием сталкивались молодые мужчины в возрасте 18–29 лет (39%), реже всего — пожилые мужчины в возрасте 65–74 лет (24%). «В случае мужчин ограничения в повседневной деятельности, образование и местожительство существенно не влияло на то, сталкивались ли они с насилием в парных отношениях или нет», — добавила Брунс. По словам руководителя проекта, в случае мужчин также можно предположить, что представители более молодого поколения имеют несколько другое представление о сути насилия, чем пожилое поколение.
Сексуальным домогательствам на работе в своей жизни подвергалось 17% мужчин. Сексуальным домогательствам со стороны коллег мужского пола подвергалось 4% респондентов; 6% респондентов подвергались этому со стороны какого-то мужчины, статус которого не хотят или не могут назвать напрямую. Со стороны начальства и клиентов мужского пола мужчины подвергаются домогательствам редко - в обоих случаях показатель равен 1%. Со стороны коллег женского пола домогательствам подвергалось 3% мужчин, а со стороны кого-то женского пола, статус кого не пожелали указать, домогательствам подвергалось 5% мужчин. «Со стороны начальства женского пола домогательствам подверглось 1% респондентов, со стороны клиентов женского пола - 2%», — сказала Яна Брунс.
Помимо прочего, в ходе исследования были собраны данные о насилии вне отношений, физическом или сексуальном домашнем насилии (т.е. любом насилии, которое происходило дома со стороны любого человека, за исключением интимного партнера), а также об использовании услуг помощи пережившим насилие и степени осведомленности о них.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных Департамента статистики.