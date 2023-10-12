Один из лидеров ХАМАС призвал устроить «всемирный еврейский погром». КаПо внимательно следит за ситуацией в Эстонии

«ХАМАС - террористическая организация, представитель которой призывал к совершению террористических актов в любой точке мира и к поддержке этой террористической организации», - сказал Rus. Postimees руководитель бюро КаПо Харрис Пуусепп. Он подчеркнул, что подстрекательство к совершению террористических актов, поддержка и финансирование терроризма также являются преступлениями против государства в соответствии с Пенитенциарным кодексом Эстонии.

«Полиция безопасности вместе со своими партнерами внимательно следит за этой ситуацией и готова к реагированию, но пока нет никаких признаков того, что в Эстонии существует серьезная угроза людям или государственной безопасности», - объяснил Пуусепп.

Он также добавил, что для обеспечения национальной безопасности важен вклад каждого человека. Информацию о возможных угрозах необходимо сообщить в полицию безопасности по телефону 6121455 или по электронной почте info24@kapo.ee.