Вчера один из основателей ХАМАС, Халед Машаль, выступил с речью, в которой обратился к мусульманам всего мира с призывом устроить «всемирный еврейский погром». По данным Департамента полиции безопасности (КаПо), нет никаких признаков того, что в Эстонии существует серьезная угроза безопасности.
Один из лидеров ХАМАС призвал устроить «всемирный еврейский погром». КаПо внимательно следит за ситуацией в Эстонии
«ХАМАС - террористическая организация, представитель которой призывал к совершению террористических актов в любой точке мира и к поддержке этой террористической организации», - сказал Rus. Postimees руководитель бюро КаПо Харрис Пуусепп. Он подчеркнул, что подстрекательство к совершению террористических актов, поддержка и финансирование терроризма также являются преступлениями против государства в соответствии с Пенитенциарным кодексом Эстонии.
«Полиция безопасности вместе со своими партнерами внимательно следит за этой ситуацией и готова к реагированию, но пока нет никаких признаков того, что в Эстонии существует серьезная угроза людям или государственной безопасности», - объяснил Пуусепп.
Он также добавил, что для обеспечения национальной безопасности важен вклад каждого человека. Информацию о возможных угрозах необходимо сообщить в полицию безопасности по телефону 6121455 или по электронной почте info24@kapo.ee.
Лидер ХАМАС сообщил, что назначил дату «всемирного еврейского погрома»
Один из лидеров террористической организации ХАМАС Халед Машаль выступил с призывом ко всем мусульманам мира - «устроить евреям настоящий погром, в рамках джихада». Как сообщает Telegram-канал израильского «Лучшего радио», он призвал повсюду «повторять действия ХАМАСа».