Бывший главный тренер ведущего эстонского футзального клуба «Виймси Смсраха» серб Владимир Йованович, уволенный в субботу за опубликованное в соцсети поздравление Путина, в интервью российским СМИ рассказал, что поздравление президента России было не случайным.
Меня уволили через 20 минут после поздравления Путина! Бывший тренер виймсиского клуба ищет работу в России
Российский портал sport24 пообщался с Йовановичем и спросил, как вообще прошло увольнение.
«Мне позвонил президент клуба. Рекомендовал удалить пост (где Йованович поздравляет Путина – ред.), иначе будет плохо и мне, и клубу. Я удалил пост – не из-за того, что мне этого хотелось, а чтобы не причинять проблем клубу. У меня был хороший контракт, и мне нужна была работа.
В клубе были идеальные отношения, все были спокойны. Но в течение 20 минут после публикации все изменилось. Я стал нежелательной персоной для Эстонии и мне пришлось уехать. Это несправедливо. До сих пор не могу в это поверить. Меня уволили спустя лишь 20 минут после поздравления президента Путина! Моя публикация не была призывом к использованию силы или поддержкой терроризма. Да, у меня свои взгляды, они консервативнее, чем у европейцев. Но разве я не могу поздравить с днем рождения тебя или всю планету? Это человеческое право. Если его у меня нет, то где демократия?» - задался вопросом Йованович.
На вопрос, не сожалеет ли он о написанном, Йованович ответил: он не считает, что поздравление Владимира Путина - это что-то плохое.
«Я спортсмен, а не политик. Я имею право считать русских братьями сербов. Я знаю, что многие в России тоже так думают. У нас одна кровь, вера и церковь. Наши отцы и деды научили нас, кто друзья и кто к нам хорошо относится. Однако за последние 30 лет западные страны трижды бомбили Сербию.
В 1999 году моему сыну было десять месяцев. Как я могу забыть момент, когда в моей квартире разбилось стекло и мой сын заплакал?! Это как если бы кто-то пришел к тебе в дом, все разнес, перестрелял твоих братьев, а ты предложил им кофе. Серьезно?! Мы не идиоты и все понимаем», - заявил Йованович.
Он добавил, что Путин на данный момент является лучшим человеком на планете, который борется за свободу.
«Он борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас находятся на стороне россиян в Донбассе и пытаются помочь. Конечно, в Сербии есть люди, которые думают, что наше будущее – в НАТО. Их меньше 20 процентов, они никого не беспокоят. Это называется демократия».
Йованович отметил, что был бы рад, если бы российский клуб предложил ему работу, поскольку не верит, что западноевропейские клубы сделают это, когда узнают о том, что произошло в Эстонии.