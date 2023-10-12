Меня уволили через 20 минут после поздравления Путина! Бывший тренер виймсиского клуба ищет работу в России

Российский портал sport24 пообщался с Йовановичем и спросил, как вообще прошло увольнение.

«Мне позвонил президент клуба. Рекомендовал удалить пост (где Йованович поздравляет Путина – ред.), иначе будет плохо и мне, и клубу. Я удалил пост – не из-за того, что мне этого хотелось, а чтобы не причинять проблем клубу. У меня был хороший контракт, и мне нужна была работа.

В клубе были идеальные отношения, все были спокойны. Но в течение 20 минут после публикации все изменилось. Я стал нежелательной персоной для Эстонии и мне пришлось уехать. Это несправедливо. До сих пор не могу в это поверить. Меня уволили спустя лишь 20 минут после поздравления президента Путина! Моя публикация не была призывом к использованию силы или поддержкой терроризма. Да, у меня свои взгляды, они консервативнее, чем у европейцев. Но разве я не могу поздравить с днем рождения тебя или всю планету? Это человеческое право. Если его у меня нет, то где демократия?» - задался вопросом Йованович.

На вопрос, не сожалеет ли он о написанном, Йованович ответил: он не считает, что поздравление Владимира Путина - это что-то плохое.