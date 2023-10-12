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Postimees в Израиле ⟩ Резервист: корень всех бед – Путин

Маргус Мартин Ээро Вабамяги
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11.10.2023. Ашкелон, Израиль. Военный контрольно-пропускной пункт на въезде в город.
11.10.2023. Ашкелон, Израиль. Военный контрольно-пропускной пункт на въезде в город. Фото: Eero Vabamägi

Несмотря на усилия израильской армии по подавлению атак ХАМАС и ликвидации террористов, которые убивали и совершали насилие в населенных пунктах еврейского государства после прорыва пограничного забора в субботу утром, ситуация в Газе и вокруг нее остается напряженной.

Postimees убедился в этом в среду днем в южном израильском городе Ашкелоне, который уже шестой день с начала вторжения исламистов подвергается ракетным обстрелам.

Хотя израильтянам, защищающим свою страну, удается сбить большую часть ракет, некоторые из них все равно остаются незамеченными средствами ПВО, вызывая разрушения. Вчера одна из ракет попала в торговый центр в Ашкелоне.

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