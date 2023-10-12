Несмотря на усилия израильской армии по подавлению атак ХАМАС и ликвидации террористов, которые убивали и совершали насилие в населенных пунктах еврейского государства после прорыва пограничного забора в субботу утром, ситуация в Газе и вокруг нее остается напряженной.
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Postimees в Израиле ⟩ Резервист: корень всех бед – Путин
Postimees убедился в этом в среду днем в южном израильском городе Ашкелоне, который уже шестой день с начала вторжения исламистов подвергается ракетным обстрелам.