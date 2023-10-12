И снова шторм: спасатели выступили с предупреждением

По информации Агентства окружающей среды, ветер местами будет усиливаться до 25-30 метров в секунду. Серьезный риск шторма угрожает западному и северному побережью.

«Настоятельно советуем населению во время грозы ограничить передвижение вне помещений и быть готовыми к отключениям электроэнергии. Читайте и смотрите видео о том, как подготовиться к отключениям электроэнергии и как вести себя, если отключение произошло», - предупреждает Спасательный департамент.