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И снова шторм: спасатели выступили с предупреждением

BNS
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Фото: Eero Vabamägi

Ветер в течение дня в четверг усилится порывами до 30 метров в секунду, сильный ветер может нанести ущерб, который приведет к пробкам на дорогах и отключениям электроэнергии, предупреждает Спасательный департамент.

По информации Агентства окружающей среды, ветер местами будет усиливаться до 25-30 метров в секунду. Серьезный риск шторма угрожает западному и северному побережью.

«Настоятельно советуем населению во время грозы ограничить передвижение вне помещений и быть готовыми к отключениям электроэнергии. Читайте и смотрите видео о том, как подготовиться к отключениям электроэнергии и как вести себя, если отключение произошло», - предупреждает Спасательный департамент.

По текущему прогнозу, ночью сила ветра уменьшится.

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