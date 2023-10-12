В камерах шаром покати: госконтроль хочет закрыть тюрьму

Поскольку число заключенных за десятилетие снизилось примерно с 3000 до 2000 и, по прогнозам, эта тенденция будет продолжаться, наполняемость тюрем в течение следующего десятилетия сократится на треть. Поэтому Министерству юстиции было бы разумно сократить площади тюрем, как считает Государственный контроль в опубликованном сегодня аудиторском отчете.
Если в 2023 году тюрьмы всё еще заполнены в среднем на 70%, то через десять лет, по нынешним прогнозам, они будут заполнены лишь на треть. В результате, по расчетам Госконтроля, стоимость содержания трех тюрем в пересчете на одного заключенного в месяц повысится к 2032 году с нынешних 2800 евро до 6600 евро.
По мнению Госконтроля, Министерство юстиции до сих пор не занималось повышением эффективности управления инфраструктурой имеющихся тюрем и ее адаптацией к меняющимся потребностям. Хотя тюремная система Эстонии за последние 20 лет была значительно модернизирована, на смену десяти устаревшим тюрьмам пришли три современные тюрьмы, ныне используемая площадь тюрьмы закрытого типа вскоре окажется слишком большой. В то же время потенциал использования открытой тюрьмы как более реабилитационного и экономичного для государства способа заключения не нашел применения в полной мере – например, в Таллиннской тюрьме открытого типа некоторое количество заключенных ожидает места, в то время как в Вируской тюрьме открытого типа имеется избыток мест. В тюрьме открытого типа заключенный может за пределами тюрьмы ходить на работу и делать покупки, пользоваться услугами, например, Эстонской кассы по безработице и т. д.
Госконтроль считает, что необходимо критически оценить целесообразность сохранения в работе всех подразделений. Если бы с помощью объектов недвижимости и персонала Таллиннской и Вируской тюрем обеспечивалось исполнение наказания в виде тюремного заключения для всех заключенных, то государство экономило бы, в случае закрытия Тартуской тюрьмы как старейшего и наиболее изношенного тюремного комплекса, за счет расходов на ее содержание по состоянию на 2023 год до 13 миллионов евро в год. К 2032 году, если бы хозяйствование ограничивалось только двумя тюрьмами, затраты на одного заключенного были бы более чем на тысячу евро ниже прогнозируемого уровня.
Поскольку число заключенных уменьшается, инфраструктура и персонал тюрем, а также их действия по ресоциализации нуждаются в долгосрочном плане. По мнению министерства, освобождающееся пространство можно использовать для размещения заключенных в индивидуальных камерах, однако, по мнению Госконтроля, это уже не соответствует принципу эффективного использования имеющейся инфраструктуры, поскольку по мере уменьшения количества заключенных тюрьма не сможет сэкономить с расходов на персонал и управление объектами недвижимости. Это означает, что на развитие ресоциализации может остаться меньше денег, людей и времени. Министерство не оценило расходы на содержание тюрем с одиночными камерами и потребности в персонале для достижения цели ресоциализации в малонаполненных тюрьмах.
Акционерное общество по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS), которому поручено действовать в качестве центра компетенции по мониторингу среды государственной недвижимости и предоставлению услуг в сфере недвижимости, согласно принципам государственной политики в сфере недвижимости, должно оказывать поддержку Министерству юстиции, чтобы повысить эффективность использования тюремной инфраструктуры, а также, при необходимости, поддержать министерство в расчете рентабельности адаптации тюремных зданий и их возможного закрытия. В то же время RKAS не может вносить принципиальные предложения по адаптации тюремной инфраструктуры без вводных данных и постановки конкретной задачи со стороны министерства. В результате RKAS выступает лишь в роли управляющего тюремными зданиями.
Госконтроль пришел к выводу, что используемые в тюрьмах модели трудоустройства заключенных адаптированы к большим тюрьмам и длительным срокам заключения и больше не отвечают потребностям современного рынка труда, который требует более разнообразных навыков. Большинство рабочих мест на государственном промышленном предприятии при тюрьмах AS Eesti Vanglatööstus – это квалифицированная работа в металло- или деревообрабатывающих цехах, где перед приемом на работу необходимо пройти обучение. Однако снижение числа заключенных и сокращение сроков наказания означает, что всё меньше и меньше людей имеют подходящую квалификацию для работы, требующей специальных навыков, или получают необходимую подготовку, вплоть до ситуаций, когда заключенные проходят обучение, но не успевают поработать.
Способность Министерства юстиции оценивать предложение и влияние ресоциализирующих мероприятий нуждается в усилении. В качестве положительного обстоятельства можно отметить, что в министерстве недавно всё же были начаты проекты развития, направленные на увеличение оценки на основе данных и автоматизацию их обработки. Более разностороннее использование сохраняющихся данных о тюремном заключении лиц и о мероприятиях, проводимых в тюрьме, даст больший потенциал для выявления факторов, влияющих на ресоциализацию.
Госконтроль рекомендует министру юстиции рассмотреть возможность закрытия одного из тюремных комплексов или менее заполненных подразделений с целью замедления роста расходов и для большей эффективности использования площадей. Кроме того, следовало бы составить долгосрочный план управления тюремной инфраструктурой с учетом предстоящего снижения числа заключенных.
Госконтроль считает, что министру юстиции было бы необходимо упорядочить данные, связанные с тюремным заключением лиц, чтобы иметь возможность оценить предложение и влияние ресоциализирующих мероприятий в тюрьмах.
Госконтроль рекомендует председателю правления Riigi Kinnisvara AS, действуя согласованно с Министерством юстиции, найти возможности для снижения расходов на содержание тюремных объектов недвижимости и более эффективного использования тюремной инфраструктуры.
Общая информация
Госконтроль провел аудит долгосрочных планов Министерства юстиции и Riigi Kinnisvara AS, связанных с этими планами мероприятий, а также экономической эффективности этих учреждений в управлении тюремными объектами недвижимости. Госконтроль также проанализировал, как министерство учло в упомянутых планах постепенное уменьшение числа заключенных и повышение значимости ресоциализирующих мероприятий. Кроме того, Госконтроль проверил, рассматривало ли министерство альтернативные решения при составлении упомянутых планов.
Для проведения аудита были проанализированы стратегические документы Министерства юстиции, статистические данные о персонале тюремной службы, затратах на содержание объектов недвижимости и планах их ремонта, расходах на тюремное заключение лиц, а также планы работы, учебы и подготовки тюремных служащих.
Полный текст отчета (на эстонском языке) можно найти здесь
Презентация отчета в парламентe (на эстонском языке)