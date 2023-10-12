В камерах шаром покати: госконтроль хочет закрыть тюрьму

Способность Министерства юстиции оценивать предложение и влияние ресоциализирующих мероприятий нуждается в усилении. В качестве положительного обстоятельства можно отметить, что в министерстве недавно всё же были начаты проекты развития, направленные на увеличение оценки на основе данных и автоматизацию их обработки. Более разностороннее использование сохраняющихся данных о тюремном заключении лиц и о мероприятиях, проводимых в тюрьме, даст больший потенциал для выявления факторов, влияющих на ресоциализацию.

Госконтроль рекомендует министру юстиции рассмотреть возможность закрытия одного из тюремных комплексов или менее заполненных подразделений с целью замедления роста расходов и для большей эффективности использования площадей. Кроме того, следовало бы составить долгосрочный план управления тюремной инфраструктурой с учетом предстоящего снижения числа заключенных.

Госконтроль считает, что министру юстиции было бы необходимо упорядочить данные, связанные с тюремным заключением лиц, чтобы иметь возможность оценить предложение и влияние ресоциализирующих мероприятий в тюрьмах.

Госконтроль рекомендует председателю правления Riigi Kinnisvara AS, действуя согласованно с Министерством юстиции, найти возможности для снижения расходов на содержание тюремных объектов недвижимости и более эффективного использования тюремной инфраструктуры.

Общая информация

Госконтроль провел аудит долгосрочных планов Министерства юстиции и Riigi Kinnisvara AS, связанных с этими планами мероприятий, а также экономической эффективности этих учреждений в управлении тюремными объектами недвижимости. Госконтроль также проанализировал, как министерство учло в упомянутых планах постепенное уменьшение числа заключенных и повышение значимости ресоциализирующих мероприятий. Кроме того, Госконтроль проверил, рассматривало ли министерство альтернативные решения при составлении упомянутых планов.

Для проведения аудита были проанализированы стратегические документы Министерства юстиции, статистические данные о персонале тюремной службы, затратах на содержание объектов недвижимости и планах их ремонта, расходах на тюремное заключение лиц, а также планы работы, учебы и подготовки тюремных служащих.

Полный текст отчета (на эстонском языке) можно найти здесь

Презентация отчета в парламентe (на эстонском языке)