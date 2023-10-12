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Circle K: в ближайшие месяцы можно ожидать роста цен на нефть

, экономический журналист
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Заправка Circle K.
Заправка Circle K. Фото: Zygimantas Gedvila

По мнению Индрека Сасси, руководителя отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti, главным фактором роста цен на нефть стала террористическое нападение ХАМАС на Израиль.

На предстоящей неделе цена на сырую нефть колебалась между 84 и 91 долларом за баррель. Террористическое нападение ХАМАС вызвала рост цен на нефть в понедельник на 4%. «Цена была поднята из-за опасений, что война и ее последствия могут перекинуться на богатый нефтью ближневосточный регион», - сказал Сасси. По его словам, происходящее в Израиле не оказывает прямого влияния на поставки нефти, поскольку там не ведется ее добыча, однако эскалация конфликта может начать сказываться на доступности нефти и, соответственно, на ее повышении.

Помимо войны в Израиле, росту цен на нефть на мировом рынке способствуют сохраняющиеся высокие процентные ставки и обнадеживающие ожидания министра финансов США Джанет Йеллен о том, что экономику США ждет мягкая посадка, что приведет к росту спроса на нефть.

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