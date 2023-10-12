Формула раскрыта: как на самом деле в автоналоге рассчитывается компонент CO₂

На этой неделе Министерство финансов опубликовало схемы автоналога. Теперь стала известна и формула расчета компонента CO2.
По данным Минфина, компонент CO2 рассчитывается следующим образом.
Во-первых, если автомобиль старый и не имеет показателя CO2, то складываются следующие компоненты:
- базовая часть в размере 50 евро;
- компонент рабочего объема двигателя - каждый кубический сантиметр умножается на 0,05 евро;
- компонент мощности двигателя, где каждый киловатт умножается на 0,80 евро;
- компонент массы - каждый килограмм, превышающий 2000 кг полной массы, умножается на 0,40 евро, но не более чем на 400 евро.
Однако если автомобиль имеет показатель CO2, то он должен быть рассчитан следующим образом:
- до 117 г/км - бесплатно
- от 118 до 150 г/км компонент умножается на 3 евро.
- компонент 151-200 г/км умножается на 3,5 евро.
- компонент 201+ г/км умножается на 4 евро.
Формула должна быть выполнена таким образом, что если у человека автомобиль с расходом 250 г/км, то 117 г - бесплатно, далее 118-150 г (33 г х €3) +151-200 г (50 х €3,5) + 201-250 г (50 х €4) = €474 - это компонент CO2, которому добавляются остальные части налога, то есть базовая часть в размере 50 евро в год, а также компонент массы: каждый килограмм полной массы свыше 2000 кг умножается на 0,40 евро максимум до 400 евро.