Формула раскрыта: как на самом деле в автоналоге рассчитывается компонент CO₂

По данным Минфина, компонент CO2 рассчитывается следующим образом.

Во-первых, если автомобиль старый и не имеет показателя CO2, то складываются следующие компоненты:

- базовая часть в размере 50 евро;

- компонент рабочего объема двигателя - каждый кубический сантиметр умножается на 0,05 евро;

- компонент мощности двигателя, где каждый киловатт умножается на 0,80 евро;

- компонент массы - каждый килограмм, превышающий 2000 кг полной массы, умножается на 0,40 евро, но не более чем на 400 евро.

Однако если автомобиль имеет показатель CO2, то он должен быть рассчитан следующим образом:

- до 117 г/км - бесплатно

- от 118 до 150 г/км компонент умножается на 3 евро.

- компонент 151-200 г/км умножается на 3,5 евро.

- компонент 201+ г/км умножается на 4 евро.