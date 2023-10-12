Эстония отправила в Украину дронов-разминировщиков

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими коллегами и стараемся помочь, чем можем. В то же время мы получаем бесценные и столь необходимые знания о разминировании», - сказала Марго Клаос, генеральный директор Спасательного департамента.

Министерство иностранных дел выделяет 214 500 евро из средств, предусмотренных на развитие и гуманитарную помощь в бюджете 2023 года, на отправку дронов-разминировщиков в подразделения по разминированию украинской полиции, а также на закупку новых дронов.

«По данным украинцев, русские заминировали 160 тысяч квадратных километров украинской территории, поэтому гуманитарное разминирование является одним из наших важнейших приоритетов в Украине. Помимо ежедневной угрозы бесчисленным жизням гражданского населения, воздействие мин является очень долгосрочным, препятствуя сельскохозяйственной деятельности и восстановлению Украины. С начала войны от мин и оставленных боеприпасов погиб 261 украинец и 508 получили ранения. Реальные цифры, вероятно, значительно выше. Поэтому абсолютно точно необходимо помочь Украине в гуманитарном разминировании», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

В июне этого года Спасательный департамент направил в Украину различную технику для ликвидации последствий наводнения, произошедшего после прорыва Каховской плотины.

В феврале 2022 года Спасательный департамент отправил в Украину в качестве гуманитарной помощи палатки, спальные мешки, уличные кровати, палаточные системы обогрева и дизель-генераторы. В июле руководители спасательных служб стран Балтии и Польши договорились с Украиной о поддержке спасательных операций и гражданской защиты и подписали меморандум доброй воли. В декабре Спасательный департамент отправил в Украину помощь, которая позволит на освобожденных территориях продолжить разминирование боеприпасов, оставленных российскими войсками, а также продуктовые наборы и одежду.