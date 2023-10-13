Политолог Тоомас Алаталу: как и Азербайджан, ХАМАС просто воспользовался подходящим моментом

С такими пропорциями можно достичь договоренности об обмене и сейчас. Так что возможности найти компромиссное решение вопроса об освобождении израильских заложников существуют. Правда, сейчас ситуация такова, что Израиль выдвинул очень суровые требования. Однако мы ведь знаем, что в большой политике часто бывает так, что очень большие требования изначально выдвигаются для того, чтобы потом решить проблему на менее жестких условиях. Я надеюсь, что и сейчас так может произойти с освобождением израильских заложников.

Если же мы будем говорить о том, возможно ли полностью уничтожить движение ХАМАС, то историческая практика показывает, что на сто процентов подобные организации уничтожить невозможно в тех случаях, когда речь идет об организациях, которые действуют на своей земле. Израильский премьер Нетаньяху ссылается на пример ИГИЛ, на пример так называемых халифатчиков, но ведь эти халифатчики всегда действовали на чужих землях. Это совершенно иная ситуация. ХАМАС ощущает себя так, что они стоят двумя ногами именно на своей земле, и поэтому их восприятие происходящего совершенно другое. Они как бы лучше представляют, за что они собираются умереть.