Пт, 13.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Политолог Тоомас Алаталу: как и Азербайджан, ХАМАС просто воспользовался подходящим моментом

Павел Соболев
, журналист
Facebook
Comments
  • Полностью уничтожить ХАМАС практически невозможно
  • Пока главные мировые игроки ссорятся друг с другом, у второстепенных открываются новые возможности
  • Египет предупреждал Израиль об атаке, но Израиль не поверил

В субботу, 7 октября, тысячи ракет были выпущены по Израилю со стороны сектора Газа. Под прицелом оказались юг и центр страны. Некоторое количество террористов проникло в приграничные районы Израиля. Об атаке говорится как о крупнейшем нападении на Израиль с 1973 года. О том, почему Израиль не был готов к такому нападению, каким будет масштаб военного ответа Израиля, может ли эта война отвлечь Запад от войны в Украине, и обо многом другом в студии Postimees порассуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.

Вчера на брифинге израильских военных их представитель сказал, что никакого политического решения о том, следует ли начинать наземную операцию, пока не принято. Материально-техническое обеспечение налаживается, но политическая дискуссия о том, как действовать дальше, продолжается.

- Сообщается, что правительство Израиля намерено учитывать судьбу заложников, захваченных ХАМАС в Газе. При этом в правительстве есть и сторонники крайне жесткого ведения наземной операции. Общеизвестно, что Израиль всегда крайне трепетно относится к жизни заложников, однако в этот раз, наверное, ситуация совершенно особая. Будет ли проведена наземная операция в секторе Газа, если да, то насколько масштабной она окажется?

- Мы знаем, что уже в течение нескольких дней Израиль наносит по Газе ракетные, артиллерийские удары, а также бомбовые удары с воздуха. ХАМАС утверждает, что в результате этих ударов погибло уже 13 израильских заложников. Но я бы тут напомнил, что в 70-е и 80-е годы Ближний Восток был настоящей ареной взятия людей в заложники и торговли их освобождением.

Тогды было устроено несколько крупных сделок такого рода, некоторые государства были вынуждены заплатить за освобождение своих граждан. Так что взятие заложников в этом регионе - никакая не новость. Я бы припомнил еще и случай, когда группа эстонских велосипедистов чуть более десяти лет назад отправилась в долину Бекаа, и тогда эти люди попали там в заложники. Ситуация с заложниками там выглядит не совсем так, как эту проблему привыкли воспринимать в Европе, там это уже историческая проблема. Если выразиться чуть грубее, то там это, по сути, традиция.

Оданко в условиях нынешней войны ситуация с заложниками действительно играет важную роль. В последнее время стало модным быть гражданином сразу нескольких стран, так что некоторые люди, которые постоянно и давно живут в Израиле, одновременно могут быть и гражданами, к примеру, США или Франции. Так что совершенно естественно, что те же США и Франция очень ревностно выступают в защиту интересов своих граждан. По этой причине они должны синхронизировать свои требования с требованиями Израиля.

С другой стороны, если там имеется 150 заложников, и Израиль в этот момент отключает воду и электроэнергию в секторе Газа, то эти меры Израиля не очень адекватно дополняют его же требования об освобождении заложников. В ситуации с заложниками нужно искать какой-то определенный компромисс. Если мы немного углубимся в историю, то можем вспомнить случай 2011 года, когда ХАМАС взял в заложники всего одного рядового израильской армии. В итоге в обмен на его освобождение были освобождены более тысячи палестинцев, находившиеся в израильских тюрьмах.

Израильский премьер Нетаньяху ссылается на пример ИГИЛ, на пример так называемых халифатчиков, но ведь эти халифатчики всегда действовали на чужих землях. Это совершенно иная ситуация. ХАМАС ощущает себя так, что они стоят двумя ногами именно на своей земле, и поэтому их восприятие происходящего совершенно другое. Они как бы лучше представляют, за что они собираются умереть.

С такими пропорциями можно достичь договоренности об обмене и сейчас. Так что возможности найти компромиссное решение вопроса об освобождении израильских заложников существуют. Правда, сейчас ситуация такова, что Израиль выдвинул очень суровые требования. Однако мы ведь знаем, что в большой политике часто бывает так, что очень большие требования изначально выдвигаются для того, чтобы потом решить проблему на менее жестких условиях. Я надеюсь, что и сейчас так может произойти с освобождением израильских заложников.

Если же мы будем говорить о том, возможно ли полностью уничтожить движение ХАМАС, то историческая практика показывает, что на сто процентов подобные организации уничтожить невозможно в тех случаях, когда речь идет об организациях, которые действуют на своей земле. Израильский премьер Нетаньяху ссылается на пример ИГИЛ, на пример так называемых халифатчиков, но ведь эти халифатчики всегда действовали на чужих землях. Это совершенно иная ситуация. ХАМАС ощущает себя так, что они стоят двумя ногами именно на своей земле, и поэтому их восприятие происходящего совершенно другое. Они как бы лучше представляют, за что они собираются умереть.

Я бы еще обратил внимание на совсем свежую новость, что Израиль выразил глубокое разочарование в связи с тем, что Китай не осуждает атаку ХАМАС. Китай ведь очень долгое время предпочитал дистанцироваться от ближневосточных проблем. Но в конце прошлого года китайский лидер провел в Дубае совещание со многими лидерами богатых арабских стран. Результатом стало то, что в марте этого года Китай примирил Саудовскую Аравию и Иран. То есть сделал то, чего у Кремля, например, не получалось сделать. У Китая же это вышло. И поскольку Китай тоже вошел в группу важнейших игроков на Ближнем Востоке, то в данной ситуации его голос тоже имеет значение.

- Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не причастен к нападению группировки ХАМАС на Израиль. Насколько вероятно, что Иран действительно не склонял ХАМАС к атаке? Американские власти говорят, что у них сейчас нет данных, которые подтверждали бы версию о причастности Ирана к атаке. Не может ли идти речь о прямом взаимодействии России и ХАМАС? Многими обращается внинание на то, что атака на Израиль была проведена в день рождения Путина, которому явно выгодно начало еще одной большой войны, чтобы Запад отвлекся от военной поддержки Украины…

- Многие аналитики, к сожалению, склонны преувеличивать значение возможных связей между совершенно разными событиями. Для начала следует обратить все-таки внимание на то, что в данный момент отношения между самыми влиятельными государствами мира, США, Россией и Китаем, очень нехорошие. Они сейчас не в состоянии договариваться друг с другом. И в то же время эти страны продолжают делать большую политику, а большая политика сейчас во многом определяется войной в Украине.

И вот когда самый высший эшелон мировых игроков занят или своими внутренними проблемами, или проблемами, имеющимися между самими этими игроками, тогда открываются новые возможности для, так сказать, государств второй и третьей категории. У них появляются шансы действовать самостоятельно. И это же относится и к организациям наподобие ХАМАС.

Вполне вероятно, что ХАМАС все это просчитывал и счел, что может сейчас успешно провести такую операцию. Возникла ситуация, когда израильская разведка, которую считают всемогущей, не смогла предупредить о таком готовящемся нападении.

Новым веянием в большой мировой политике стала неразбериха, и тот, кто в этот момент захочет реализовать свою собственную политику, может добиться успеха.

Кроме того, в Израиле сейчас политический кризис, и в США тоже, раз там отстранили от должности спикера палаты представителей, и на полтора месяца на этом посту возник вакуум. Это очень серьезно влияет на все решения, которые принимаются в Вашингтоне. И вот когда во влиятельных странах возникает такая неразбериха, на третьем-четвертом этаже мировой политики находятся игроки, у которых появляется смелость для того, чтобы добиться исполнения своих желаний.

Хороший пример - Азербайджан. Он за два дня сделал того, чего раньше не мог сделать в течение очень долгого периода времени. Но международный климат вдруг стал таким, что у Азербайджана появилась возможность сделать то, чего ему хотелось. Новым веянием в большой мировой политике стала неразбериха, и тот, кто в этот момент захочет реализовать свою собственную политику, может добиться успеха.

- Почему израильская разведка, которую считают одной из самых профессиональных в мире, в этот раз провалилась? Почему железный купол оказался не железным?

- Купол оказался не железным, потому что он был готов к прилету сотен ракет, а 7 октября утром ракеты полетели тысячами. ХАМАС приянял решение запустить огромное количество ракет, и оказалось, что израильская защитная система должным образом не сработала.

Сейчас же вообще многим казалось, что в Украине идет большая война, и что этой одной войны для мира как бы достаточно. Казалось, что никто сейчас больше войн устраивать не будет.

Второй важный момент состоит в том, что если страна долгое время живет в благополучии, то у госбюрократии, у чиновников начинает проявляться безалаберное поведение. Они начинают немного забывать, за что они, собственно, отвечают.

Сейчас же вообще многим казалось, что в Украине идет большая война, и что этой одной войны для мира как бы достаточно. Казалось, что никто сейчас больше войн устраивать не будет. Но вот Алиев начал военные действия, и этого совершенно никто не предвидел.

Так что в случае атаки ХАМАС совсем не обязательно говорить о России. Я бы обратил внимание, что Россия совсем недавно захотела получить место в Совете ООН по правам человека. Явно Россия затеяла это не для того, чтобы потерпеть неудачу. Но оказалось, что России дали всего 83 голоса. Албания получила 120, Болгария получила 160! Так что расчет России оказался совершенно неверным. Это опять следствие все той же большой нерзаберихи, ситуации, когда все могут ошибиться. Я вижу именно в этом главное объяснение тому, почему израильская разведка прозевала угрозу атаки ХАМАС.

Ведь, например, Египет сегодня заявил, что он посылал Израилю предупреждения о нападении за три дня до того, как оно произошло. То есть, теоретические союзники вроде бы захотели помочь Израилю, но этим союзникам не захотели поверить. И в итоге все вышло так, как оно вышло.

- Государственное телевидение Сирии сообщило, что в четверг Израиль нанес удары по основным аэропортам в столице страны Дамаске и северном городе Алеппо. Израильские военные обычно не комментируют подобные инциденты. Израиль уже не раз наносил удары по связанным с Ираном целям в Сирии. Эти удары призваны нарушить иранские каналы поставок в Сирию. Те удары, которые были нанесены вчера, это скорее достаточно обычная деятельность для Израиля, или в этот раз Израиль посылает в Сирию дополнительные сигналы, чтобы никакие силы там даже не думали ввязываться в войну Израиля и ХАМАС?

- Я прежде всего вижу во всем этом определенный дефицит координации в действиях. Удар ХАМАС состоялся в субботу, после этого ведущие европейские державы, Германия, Великобритания, Франция и Италия, сразу сделали очень громкие заявления. Ирану сказали, что у него нет никаких прав влезать в это дело.

Как ты справедливо заметил, Иран и Сирия - союзники, и вот теперь Израиль самостоятельно нанес удар по Сирии. Вообще-то Израилю следовало бы как-то четче согласовать свои позиции с европейскими союзниками.

Что касается связей Ирана и движения «Хезболла», то только сегодня появилось сообщение, что Израиль ударил по сирийским аэропортам только для того, чтобы иранский министр иностранных дел не смог прилететь на встречу с представителями «Хезболлы». Но самолет иранского министра полетел в другую сторону, и в итоге ведь эта встреча все равно состоялась, только в Ливане. Так что при желании из подобных ситуаций всегда находится выход.

Сложившееся сейчас положение является очень сложным. Кто-то сейчас играет на нагнетание напряженности, кто-то, напротив, пытается найти хоть какой-то компромисс. Нормальным людям стоит надеяться на то, что будет изыскана возможность остановить там военные действия. В свою очередь, это стало бы гарантией того, что военные действия в Украине будут продолжаться в том же ключе, в котором они происходят в последнее время.

Смотрите запись полной версии беседы!

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх