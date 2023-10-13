Политолог Тоомас Алаталу: как и Азербайджан, ХАМАС просто воспользовался подходящим моментом

- Государственное телевидение Сирии сообщило, что в четверг Израиль нанес удары по основным аэропортам в столице страны Дамаске и северном городе Алеппо. Израильские военные обычно не комментируют подобные инциденты. Израиль уже не раз наносил удары по связанным с Ираном целям в Сирии. Эти удары призваны нарушить иранские каналы поставок в Сирию. Те удары, которые были нанесены вчера, это скорее достаточно обычная деятельность для Израиля, или в этот раз Израиль посылает в Сирию дополнительные сигналы, чтобы никакие силы там даже не думали ввязываться в войну Израиля и ХАМАС?
- Я прежде всего вижу во всем этом определенный дефицит координации в действиях. Удар ХАМАС состоялся в субботу, после этого ведущие европейские державы, Германия, Великобритания, Франция и Италия, сразу сделали очень громкие заявления. Ирану сказали, что у него нет никаких прав влезать в это дело.
Как ты справедливо заметил, Иран и Сирия - союзники, и вот теперь Израиль самостоятельно нанес удар по Сирии. Вообще-то Израилю следовало бы как-то четче согласовать свои позиции с европейскими союзниками.
Что касается связей Ирана и движения «Хезболла», то только сегодня появилось сообщение, что Израиль ударил по сирийским аэропортам только для того, чтобы иранский министр иностранных дел не смог прилететь на встречу с представителями «Хезболлы». Но самолет иранского министра полетел в другую сторону, и в итоге ведь эта встреча все равно состоялась, только в Ливане. Так что при желании из подобных ситуаций всегда находится выход.
Сложившееся сейчас положение является очень сложным. Кто-то сейчас играет на нагнетание напряженности, кто-то, напротив, пытается найти хоть какой-то компромисс. Нормальным людям стоит надеяться на то, что будет изыскана возможность остановить там военные действия. В свою очередь, это стало бы гарантией того, что военные действия в Украине будут продолжаться в том же ключе, в котором они происходят в последнее время.
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