В студии Postimees Тоомас Алаталу: выполним ли план Израиля «стереть ХАМАС с лица земли»?

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг поклялся продолжать борьбу с боевиками ХАМАС, заявив, что каждый член этой группировки - покойник. В своем заявлении Нетаньяху впервые четко выразил намерение Израиля уничтожить ХАМАС после субботнего нападения. Министр обороны Йоав Галант сказал, что Израиль намерен «стереть ХАМАС с лица земли». Намерения высказаны вполне четкие, но реально ли их выполнить? Если допустить, что у Израиля достаточно для этого военного потенциала, можно ли уничтожить всех боевиков ХАМАС и не уничтожить при этом всех людей в секторе Газа?

- В четверг на брифинге израильского военного командования его представитель сказал, что никакого политического решения о том, следует ли начинать наземную операцию, пока не принято. Материально-техническое обеспечение налаживается, но политическая дискуссия продолжается. Сообщается, что правительство намерено учитывать судьбу заложников, захваченных ХАМАС в Газе. Общеизвестно, что Израиль всегда крайне трепетно относится к жизни заложников, однако в этот раз ситуация совершенно особая. Состоится ли наземная операция в секторе Газа, если да, то насколько масштабной она будет?

- Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, говоря об атаке ХАМАС на Израиль, приветствовал «непоправимое» военное поражение Израиля и провал его разведки. В военное поражение Израиля поверить сложно, легче представить, что ответные меры Израиля будут сокрушительными, но со словами о провале израильской разведки не поспоришь. Почему израильская разведка провалилась, почему «Железный купол» оказался не железным?