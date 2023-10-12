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РЕПОРТАЖ ⟩ «Политик, ты готов отвечать, если помощь не придет?» У здания Рийгикогу люди спасали себя и спасателей

Валерия Ермакова
, журналист
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Пикет против закрытия Коплиской спасательной команды.
Пикет против закрытия Коплиской спасательной команды. Фото: Валерия Ермакова

Сегодня, 12 октября, рядом со зданием Парламента в Таллинне прошел пикет в поддержку Коплиской спастельной команды, которую правительство решило закрыть в целях экономии. Что станет с безопасностью людей Пыхья-Таллинна и кто спасет спасателей? 

Пикет начался под проливным дождем и градом, что совсем не испугало тех немногих собравшихся, кто против закрытия спасательной команды. Он был организован Эстонским профсоюзом спасателей, который утверждает, что закрытие Коплиской команды подорвет безопасность 60 тысяч жителей Таллинна и возложит непосильную ношу на спасательную команду Лиллекюла.

Грозовые тучи над зданием Рийгикогу. 
Грозовые тучи над зданием Рийгикогу. Фото: Валерия Ермакова
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