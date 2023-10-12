Стало известно, кто станет представителем правительства в Ида-Вирумаа

По словам Калласа, интерес к этой должности был высоким. «В пользу Яануса Пурга говорит его высокая мотивация, глубокие знания и разнообразный опыт, сильная деловая биография, четкое видение будущего региона и ориентация на решение проблем», - сказал Каллас.

Он добавил, что желает спецпредставителю правительства успехов и смелости в решении различных задач. «У него есть все предпосылки для того, чтобы преуспеть на этом посту», - сказал министр.

Пурга признает, что в Ида-Вирумаа предстоит решить множество проблем. «От Ида-Вирумаа я получил очень многое, и теперь хочу вернуть это своему уезду, - сказал он. - Я верю в способность уезда адаптироваться к предстоящим изменениям».