Российский журналист эстонским экспертам: Россия не причастна к войне в Израиле, ей это не выгодно

Вчера в эфир телеканала ЭТВ+ вышла очередная передача «Эпицентр». Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, эксперт Райво Варе, политолог Кармо Тюйр, эксперт Игорь Грязин и журналист из России Сергей Ковальченко говорили о войне в Израиле. В вопросе о причастности Кремля к войне мнения категорически разошлись.
Дискуссия о том, какие страны причастны к подготовке террористической организации ХАМАС к нападению на Израиль была сфокусирована преимущественно вокруг роли Ирана и России.
По мнению эксперта Райво Варе, одной из предпосылок вторжения террористов в Израиль именно сейчас стало то, что у Израиля и Саудовской Аравии наметилось серьезное сближение, вероятно не без содействия США. Улучшение отношений и сотрудничество Израиля и Саудовской Аравии сильно ослабляет позиции Ирана в регионе. «Им нужно было на это как-то повлиять, вот они и помогли вызвать эскалацию, послав ХАМАС практически на самоубийство», - сказал Райво Варе.
Для России, по мнению, эксперта выгода в том, что традиционно на Ближнем Востоке она оказывала большое влияние. «У России еще с советских времен сильные узы с палестинскими арабскими силами, и это дает России возможность влиять на ситуацию и быть геополитическим игроком, как она стремится», - развил свою мысль Варе.
С ним согласился доктор юридических наук Игорь Грязин. Он напомнил, что руководство Израиля традиционно поддерживало хорошие отношения с Россией, пытаясь балансировать между РФ и США. Грязин процитировал израильского обозревателя который так и сказал: «Израиль доигрался в своих отношениях с Москвой».
Журналист Сергей Ковальченко, который переехал в Эстонию из РФ, считает, что его родина не причастна к войне в Израиле: «Давайте вспомним, что Израиль все эти годы не поставлял оружие Украине. Он поставил пару госпиталей и каски, демонстративно не вмешиваясь в эту историю, - говорит Ковальченко. - У Израиля с Россией нормальные дипломатические отношения, у Израиля с Россией нормальные контакты в Сирии. Чисто стратегически Кремлю "ломать" одного из своих немногочисленных союзников совсем не с руки. Это было бы совершенно неразумно». По мнению журналиста, если бы израильтяне знали, что Лавров говорил с лидерами ХАМАС о подготовке нападения на Израиль, то реакция Израиля была бы совсем другая.
«Я только замечу в качестве ремарки, что в свое время все аналитики сходились на том, что Путину нападать на Украину нет смысла, это не рационально», - ответил журналисту Ковальченко Райво Варе. - Так что не надо... Это всегда сложнее. Россия всегда представляется в нашем понимании как нечто большое и единое. На самом деле это не так. Там есть свои башни, свои гэбэшные игры, привязанные к палестинскому сопротивлению. Оно фактически и является творением КГБ».
По мнению члена Рийгикогу Марко Михкельсона, происходящее в Израиле имеет отношение к безопасности Эстонии. «Сейчас идет большая война... Я совершенно не согласен с тем, что Россия не имеет отношения к этому нападению. Интересно, о чем говорили представители ХАМАС с Лавровым? Они посетили Москву за последний год несколько раз. [Министр обороны Сергей] Шойгу и [секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай] Патрушев были несколько раз в Тегеране», - аргументирует Михкельсон.
Он также считает, что Москва получила массу выгод от начала войны в Израиле: и страны глобального Юга станут меньше интересоваться происходящим на украинском фронте, и в Европе будет сложнее удерживать тему Украины в фокусе внимания. «Возникает целый ряд проблем в связи с новой войной. Имеющиеся сегодня у Запада ресурсы - и политические, и материальные - будут истощены, если у нас крупных военных очагов будет больше, чем одна Украина», - сказал Михкельсон.