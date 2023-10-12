Российский журналист эстонским экспертам: Россия не причастна к войне в Израиле, ей это не выгодно

Дискуссия о том, какие страны причастны к подготовке террористической организации ХАМАС к нападению на Израиль была сфокусирована преимущественно вокруг роли Ирана и России.

По мнению эксперта Райво Варе, одной из предпосылок вторжения террористов в Израиль именно сейчас стало то, что у Израиля и Саудовской Аравии наметилось серьезное сближение, вероятно не без содействия США. Улучшение отношений и сотрудничество Израиля и Саудовской Аравии сильно ослабляет позиции Ирана в регионе. «Им нужно было на это как-то повлиять, вот они и помогли вызвать эскалацию, послав ХАМАС практически на самоубийство», - сказал Райво Варе.

Для России, по мнению, эксперта выгода в том, что традиционно на Ближнем Востоке она оказывала большое влияние. «У России еще с советских времен сильные узы с палестинскими арабскими силами, и это дает России возможность влиять на ситуацию и быть геополитическим игроком, как она стремится», - развил свою мысль Варе.

С ним согласился доктор юридических наук Игорь Грязин. Он напомнил, что руководство Израиля традиционно поддерживало хорошие отношения с Россией, пытаясь балансировать между РФ и США. Грязин процитировал израильского обозревателя который так и сказал: «Израиль доигрался в своих отношениях с Москвой».