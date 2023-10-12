Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа. В чем ее сложности?

Если учесть, что в Газе нет высотных (по российским меркам) строений, можно себе представить, какова там плотность жилой застройки. А ведь на этой территории умещаются и сельские районы с полями и пастбищами.

И несколько десятков тысяч вооружённых и фанатично уверенных в своей правоте исламистов, которых поддерживает немалая часть населения.

карта сектора Газа Фото: BBC

«У ХАМАСА 40 тысяч боевиков в его силовых структурах, причём это формирования армейского типа - дисциплина, длительная подготовка к обороне, под Газой прорыты десятки километров тоннелей, бункеры», - рассказал Би-би-си израильский военный эксперт Давид Шарп. Ещё 10 тысяч бойцов, по его оценке, насчитывает вторая по численности в Газе группировка «Исламский джихад» (запрещена в России как террористическая).

«Вооружение у них очень неплохое, кроме стрелкового у них много взрывных устройств, гранатомётов, противотанковых ракетных комплексов, включая российские "Корнеты", ПЗРК у них имеются в больших количествах, миномёты всех калибров до 120 мм. Ракетный арсенал у "Исламского джихада" и "Хезболлы" от 15 тысяч и более, это ракеты дальностью от семи до 150 километров», - говорит он.

«Очень сложная задача»

С 2005 года, когда с территории Газы были выведены израильские войска и эвакуированы еврейские поселения, ЦАХАЛ провёл там как минимум восемь военных операций - дважды в 2006 году, в 2008-м, 2008-2009-м, 2012-м, 2014-м, 2021-м и в мае 2023 года.