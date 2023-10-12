Теннисистка Онс Жабер поддержала Палестину: насилие не ведет к миру

На своей странице в Instagram она поддержала Палестину, написав:

«Невозможно описать словами то, через что прошли палестинцы за последние 75 лет. И не описать то, с чем сталкиваются мирные жители сегодня. Не имеет значения, откуда они родом и какую религию исповедуют. Насилие не ведет к миру, я не могу его поддерживать, но и не могу поддерживать тех, кто отнял чужую территорию.

Важно вникать в контекст, а не судить только по происходящему сегодня. Игнорирование истории не приведет к миру. А мир – единственное, что нас заботит. Его заслуживают и в нем нуждаются все. Прекратите насилие и свободу Палестине».

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль. В ходе жесточайшей агрессии погибло более тысячи человек, террористы убивали людей целыми семьями. Ранено более 3000 человек.