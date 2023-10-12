Глава Elektrilevi: чтобы электросеть выдержала шторм, нужно больше инвестиций

В своей вступительной речи на конференции Хярм отметил, что ураган, вызвавший в прошлые выходные отключения электроэнергии по всей Эстонии, четко иллюстрирует три основных стоящих перед Elektrilevi вопроса: какой уровень надежности энергоснабжения мы хотим обеспечить, как мы можем его достичь и, главное - как найти людей, которые реализуют наши ожидания. В последние десятилетия количество штормов и штормовых предупреждений неуклонно растет.

«Один из вариантов - продолжать, как сегодня, сосредоточив внимание на стоимости сетевой услуги и попытаться предотвратить снижение ее качества с помощью небольших инвестиций. Например, текущая сетевая плата ежегодно предусматривает порядка 35 миллионов евро для инвестиций, с помощью чего в лучшем случае можно сохранить имеющееся качество», - сказал Хярм.

По словам Хярма, другой возможностью было бы изучить опыт Финляндии и сделать то же самое: поставить целью конкретный год, когда мы хотим перевести всю сеть на подземные кабельные соединения, и выполнить запланированное. «Это означает, что необходимо прямо сейчас найти значительно больше средств для инвестиций», - добавил председатель правления Elektrilevi.

«Какой бы путь мы ни выбрали, решение необходимо принять всему обществу вместе, однако позиция Elektrilevi ясна: наш долг и наша цель - сделать электрическую сеть более надежной и устойчивой к погодным условиям. Вопрос лишь в том, насколько быстро это произойдет», - отметил Хярм.