Глава Elektrilevi: чтобы электросеть выдержала шторм, нужно больше инвестиций

На сегодняшней конференции, посвященной столетнему юбилею электрической сети Эстонии, председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм заявил, что из-за вызванных изменением климата погодных условий нам нужно активнее, чем раньше, думать о необходимости в течение следующих пяти лет инвестировать миллиард евро в строительство более защищенной от штормов электрической сети.
В своей вступительной речи на конференции Хярм отметил, что ураган, вызвавший в прошлые выходные отключения электроэнергии по всей Эстонии, четко иллюстрирует три основных стоящих перед Elektrilevi вопроса: какой уровень надежности энергоснабжения мы хотим обеспечить, как мы можем его достичь и, главное - как найти людей, которые реализуют наши ожидания. В последние десятилетия количество штормов и штормовых предупреждений неуклонно растет.
«Один из вариантов - продолжать, как сегодня, сосредоточив внимание на стоимости сетевой услуги и попытаться предотвратить снижение ее качества с помощью небольших инвестиций. Например, текущая сетевая плата ежегодно предусматривает порядка 35 миллионов евро для инвестиций, с помощью чего в лучшем случае можно сохранить имеющееся качество», - сказал Хярм.
По словам Хярма, другой возможностью было бы изучить опыт Финляндии и сделать то же самое: поставить целью конкретный год, когда мы хотим перевести всю сеть на подземные кабельные соединения, и выполнить запланированное. «Это означает, что необходимо прямо сейчас найти значительно больше средств для инвестиций», - добавил председатель правления Elektrilevi.
«Какой бы путь мы ни выбрали, решение необходимо принять всему обществу вместе, однако позиция Elektrilevi ясна: наш долг и наша цель - сделать электрическую сеть более надежной и устойчивой к погодным условиям. Вопрос лишь в том, насколько быстро это произойдет», - отметил Хярм.
По расчетам Elektrilevi, чтобы гарантировать сумму инвестиций в 200 миллионов евро в год, сетевая плата должна ежегодно увеличиваться на 2-3 процента. Хярм считает, что общество готово, поскольку в итоге это приведет к созданию более стабильной электрической сети, что поможет всем нам с более спокойной душой противостоять погодным явлениям, возникающим в результате климатических изменений.
Чтобы понять, что важнее для клиентов - безопасность снабжения или цена, компания Elektrilevi провела опрос. 49,7 процента респондентов предпочли более низкую цену, 50,3 процента - более высокую надежность снабжения.
По словам Хярма, компания Elektrilevi уже многое сделала для обеспечения надежности электрической сети: «По сравнению с началом прошлого десятилетия количество отключений по всей стране сократилось примерно в три раза. Эстония также была одной из первых стран в мире, внедрившей полностью дистанционные счетчики электроэнергии и оцифровку сетевых данных. Наша карта неисправностей сети и уведомления о неисправностях по SMS также стали одними из первых в мире. Мы используем современные решения, благодаря которым устраняющие неисправности бригады получают сетевую информацию в режиме реального времени».