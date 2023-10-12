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Режиссер, защищавший жену и ребенка, убит ХАМАСом

Postimees
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Израильские солдаты убирают тела убитых в Кфар Аза.
Израильские солдаты убирают тела убитых в Кфар Аза. Фото: Jack Guez

В трех километрах от границы с сектором Газа кибуц Кфар-Аза подвергся нападению террористическая организация Палестины «ХАМАС». Среди убитых был израильский кинорежиссер Яхав Виннер, жена которого Шейли Атари подтвердила Deadline, что он погиб, пытаясь защитить ее.

Атари и ее новорожденному ребенку пришлось прятаться в течение 26 часов, прежде чем им удалось спастись. В больнице Атари надеется, что врачам удастся взять сперму у ее погибшего мужа, и таким образом у них появится еще один ребенок и род продолжится.

«Согласно показаниям солдата, который нашел тело Яхава, я знаю, что Яхав был ранен один раз в голову. Думаю, он не страдал долго. Я также знаю, что он не только закрыл окно в нашу спальню, но и поставил детскую коляску у дверей дома, чтобы сдержать террористов. Он никуда не сбежал. Он пытался спасти нас. Таким был мой муж», - сказала Шейли Атари, которая едва спаслась, рассказывая о своем убитом муже.

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