Режиссер, защищавший жену и ребенка, убит ХАМАСом

Атари и ее новорожденному ребенку пришлось прятаться в течение 26 часов, прежде чем им удалось спастись. В больнице Атари надеется, что врачам удастся взять сперму у ее погибшего мужа, и таким образом у них появится еще один ребенок и род продолжится.

«Согласно показаниям солдата, который нашел тело Яхава, я знаю, что Яхав был ранен один раз в голову. Думаю, он не страдал долго. Я также знаю, что он не только закрыл окно в нашу спальню, но и поставил детскую коляску у дверей дома, чтобы сдержать террористов. Он никуда не сбежал. Он пытался спасти нас. Таким был мой муж», - сказала Шейли Атари, которая едва спаслась, рассказывая о своем убитом муже.