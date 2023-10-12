Вы ее видели? ⟩ Полиция разыскивает 13-летнюю Илене-Ренату

Илене-Рената ушла из своего дома в поселке Румму 6 октября и до сих пор не вернулась. Девочка и раньше убегала из дома.

Ее телефон выключен, но она активна в социальных сетях.

Илене-Рената худощавого телосложения, ее рост - 162 см. У нее угольно-черные волосы средней длины, а на лице пирсинг. Девочка носит небрежную одежду черного цвета.