Вы ее видели? ⟩ Полиция разыскивает 13-летнюю Илене-Ренату

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Илене-Ренаты, ушедшей из дома в волости Ляэне-Харью.
Илене-Рената ушла из своего дома в поселке Румму 6 октября и до сих пор не вернулась. Девочка и раньше убегала из дома.
Ее телефон выключен, но она активна в социальных сетях.
Илене-Рената худощавого телосложения, ее рост - 162 см. У нее угольно-черные волосы средней длины, а на лице пирсинг. Девочка носит небрежную одежду черного цвета.
Полиция проверила ее возможное местонахождение, но, к сожалению, ее до сих пор не нашли. Полиция просит всех, кто видел Илену-Ренату или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.