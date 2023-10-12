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Вы ее видели? ⟩ Полиция разыскивает 13-летнюю Илене-Ренату

rus.postimees.ee
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Илене-Рената.
Илене-Рената. Фото: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Илене-Ренаты, ушедшей из дома в волости Ляэне-Харью.

Илене-Рената ушла из своего дома в поселке Румму 6 октября и до сих пор не вернулась. Девочка и раньше убегала из дома.

Ее телефон выключен, но она активна в социальных сетях.

Илене-Рената худощавого телосложения, ее рост - 162 см. У нее угольно-черные волосы средней длины, а на лице пирсинг. Девочка носит небрежную одежду черного цвета.

Полиция проверила ее возможное местонахождение, но, к сожалению, ее до сих пор не нашли. Полиция просит всех, кто видел Илену-Ренату или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.

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