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Суд отправил военного под домашний арест за мародерство. Это первое подобное дело в России

«Новая Газета. Европа»
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Суд. Фото является иллюстративным.
Суд. Фото является иллюстративным. Фото: Shutterstock

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд отправил под домашний арест воевавшего в Украине военнослужащего Руслана Качлавова, обвиняемого в мародерстве в особо крупном размере, пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на «Медиазону»  и информацию пресс-секретарь суда Юлия Яковлева.

«Это первое дело о мародерстве, поступившее на рассмотрение любого из российских судов любого уровня», - сообщает «Медиазона».

Издание отмечает, что в особо крупном размере в статье о мародерстве означает ущерб более миллиона рублей.

Качлавова также обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и оружия, с тяжкими последствиями и корыстными побуждениями. Еще одно обвинение - в хранении наркотиков в крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатки с использованием служебного положения.

Журналисты нашли упоминания об одном военном из Владикавказа по имени Руслан Качлавов. В 2014 году его представляли в госзакупках как заместителя командира батальона в войсковой части 3724 - в отдельной бригаде оперативного назначения Владикавказа, которая сейчас относится к Росгвардии. В 2017-2018 годах он значился руководителем части.

В феврале 2023 года подполковник Руслан Качлавов получил медаль Жукова. Как заметили журналисты, в марте об этом сообщили североосетинские паблики, а спустя месяц под одним из подобных постов во «ВКонтакте» появились комментарии: «Все, посадили его».

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