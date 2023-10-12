Суд отправил военного под домашний арест за мародерство. Это первое подобное дело в России

«Это первое дело о мародерстве, поступившее на рассмотрение любого из российских судов любого уровня», - сообщает «Медиазона».

Издание отмечает, что в особо крупном размере в статье о мародерстве означает ущерб более миллиона рублей.

Качлавова также обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и оружия, с тяжкими последствиями и корыстными побуждениями. Еще одно обвинение - в хранении наркотиков в крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатки с использованием служебного положения.

Журналисты нашли упоминания об одном военном из Владикавказа по имени Руслан Качлавов. В 2014 году его представляли в госзакупках как заместителя командира батальона в войсковой части 3724 - в отдельной бригаде оперативного назначения Владикавказа, которая сейчас относится к Росгвардии. В 2017-2018 годах он значился руководителем части.