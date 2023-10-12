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Почему сегодня не были разосланы SMS об угрозе взрыва?

Лоора-Элизабет Ломп
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Сегодня ночью преступник направил в государственные органы серию угроз взрыва, однако никаких официальных предупреждающих SMS на мобильные телефоны людей, находящихся в угрожаемой зоне, отправлено не было, поскольку оценка угрозы показала, что реальной угрозы нет.
Сегодня ночью преступник направил в государственные органы серию угроз взрыва, однако никаких официальных предупреждающих SMS на мобильные телефоны людей, находящихся в угрожаемой зоне, отправлено не было, поскольку оценка угрозы показала, что реальной угрозы нет. Фото: Margus Ansu

Сегодня вечером несколько школ, детских садов и государственных учреждений Эстонии получили по электронной почте угрозу взрыва. По мнению Департамента полиции и погранохраны, это была волна спам-сообщений, целью которых является нарушение работы учреждений и которые не представляют реальной угрозы. Но почему не были отправлены предупреждающие СМС-уведомления?

Кади Лухт-Каллас, советник Министерства внутренних дел, пояснила Postimees, что система EE-ALARM, рассылающая SMS, используется для информирования населения об опасности, т.е. в ситуациях, когда существует угроза здоровью или жизни людей и когда необходимо быстро оповестить людей и дать указания, как действовать (например, выйти из опасной зоны, вести себя или не вести себя определенным образом и т.д.). В качестве примера можно привести кризис с питьевой водой на острове Сааремаа или пожар на улице Суур-Сыямяэ.

«Ситуации, в которых может быть использована система EE-ALARM, четко регламентированы Законом об электронных коммуникациях», - подчеркнула Лухт-Каллас.

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