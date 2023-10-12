Почему сегодня не были разосланы SMS об угрозе взрыва?

Кади Лухт-Каллас, советник Министерства внутренних дел, пояснила Postimees, что система EE-ALARM, рассылающая SMS, используется для информирования населения об опасности, т.е. в ситуациях, когда существует угроза здоровью или жизни людей и когда необходимо быстро оповестить людей и дать указания, как действовать (например, выйти из опасной зоны, вести себя или не вести себя определенным образом и т.д.). В качестве примера можно привести кризис с питьевой водой на острове Сааремаа или пожар на улице Суур-Сыямяэ.