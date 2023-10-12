Трудные времена в экономике требуют от застройщиков больших расходов

Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг отметил, что способность выделиться среди конкурентов стала решающим фактором: «Сейчас сделки с недвижимостью совершают, очень тщательно взвешивая все аспекты. На продажу выставляют в первую очередь оригинальные и энергоэффективные объекты, которые помимо комфорта и современных решений предлагают какую-то дополнительную ценность. Люди хотят покупать уникальное жилье, стоимость которого со временем будет увеличиваться. Девелоперы же стремятся привносить в проекты изюминку, что также в итоге влияет на цену жилья».

Специальные решения повышают ценность и привлекательность здания, но также требуют от застройщиков более высоких затрат. Матсберг отметил, что стоимость материалов и рабочей силы выросла, в результате чего процесс проектирования и строительства оказывается значительно дороже, чем прежде.

«Специальные решения также имеют отношение к конкурентоспособности – дополнительные затраты неизбежно отражаются на цене квартир. При этом видно, что люди готовы платить за качество больше, а до заключения договоров доходят прежде всего уникальные и качественные новые проекты», - сказал он.

Матсберг отметил, что внимание людей привлекают, например, крыши с зелеными зонами и энергоэффективные решения, основанные на современных технологиях: «Застройщики исходят из важных для потенциальных покупателей критериев и общих тенденций. Энергоэффективность систем отопления – один из важных аспектов. Увеличилось количество людей, которые при поиске недвижимости вводят в поисковую строку энергетическую маркировку А или B».