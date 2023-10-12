Трудные времена в экономике требуют от застройщиков больших расходов

Время выжидания на рынке недвижимости привело к появлению уникальных решений – чтобы выделиться в жесткой конкуренции, застройщики вынуждены добавлять в свои проекты устойчивые и инновационные решения либо элементы роскоши и дополнительного комфорта. Поэтому строительство новых объектов требует сегодня более крупных инвестиций, чем прежде.
Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг отметил, что способность выделиться среди конкурентов стала решающим фактором: «Сейчас сделки с недвижимостью совершают, очень тщательно взвешивая все аспекты. На продажу выставляют в первую очередь оригинальные и энергоэффективные объекты, которые помимо комфорта и современных решений предлагают какую-то дополнительную ценность. Люди хотят покупать уникальное жилье, стоимость которого со временем будет увеличиваться. Девелоперы же стремятся привносить в проекты изюминку, что также в итоге влияет на цену жилья».
Специальные решения повышают ценность и привлекательность здания, но также требуют от застройщиков более высоких затрат. Матсберг отметил, что стоимость материалов и рабочей силы выросла, в результате чего процесс проектирования и строительства оказывается значительно дороже, чем прежде.
«Специальные решения также имеют отношение к конкурентоспособности – дополнительные затраты неизбежно отражаются на цене квартир. При этом видно, что люди готовы платить за качество больше, а до заключения договоров доходят прежде всего уникальные и качественные новые проекты», - сказал он.
Матсберг отметил, что внимание людей привлекают, например, крыши с зелеными зонами и энергоэффективные решения, основанные на современных технологиях: «Застройщики исходят из важных для потенциальных покупателей критериев и общих тенденций. Энергоэффективность систем отопления – один из важных аспектов. Увеличилось количество людей, которые при поиске недвижимости вводят в поисковую строку энергетическую маркировку А или B».
Этому требованию отвечает асе больше новостроек. Например, дома Laaneserva Kodud компании Capital Mill на полуострове Виймси спроектированы, чтобы соответствовать классу энергопотребления А и оснащены обеспечивающими энергоэффективность солнечными панелями.
Застройщики также думают об аспекте приватности. Например, проект компании Endover Riviera Viimsi выделяется расположением на тихой улице у моря. «Хотя приватность является существенным фактором при покупке жилья, также важно, чтобы рядом было все необходимое. Это включает в себя как возможности для спорта и отдыха, так и удобный общественный транспорт», - перечислил Мартин Матсберг.
Поскольку местоположение недвижимости очень важно, выделиться среди конкурентов также помогают, например, парк или фруктовые деревья в городской среде. Матсберг привел в пример современный жилой район Bonava Uus-Mustamäe, сердцем которого как раз является парк площадью почти 7000 квадратных метров со множеством возможностей для отдыха.
В парке есть тренажерный зал на открытом воздухе и трасса pumptrack. Кроме того, приятней жизнь в районе делают фруктовые деревья, зеленые зоны на балконах и просторные газоны. «Все большую популярность также набирают зеленые оазисы на крышах. Их сооружение обходится застройщику дорого, но дает возможность увеличить стоимость жилья с помощью зеленого сертификата», - сказал Матсберг.
Первый в Эстонии многоквартирный жилой дом с зеленым сертификатом LEED Gold – это новостройка Vektor в центре Таллинна.