Международный олимпийский комитет временно лишил функций Олимпийский комитет России

В МОК отстранение объяснили принятым ОКР решением о «включении» в свой состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Это «представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом» в соответствии с этим документом, говорится в заявлении МОК.

ОКР не может выполнять функции национального олимпийского комитета

После решения МОК Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.