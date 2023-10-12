В рамках очередного призыва Департаментом оборонных ресурсов 16-17 октября в 1-й и 2-й пехотных бригадах, артиллерийском батальоне, батальоне штаба и связи и киберкомандовании дивизии Сил обороны Эстонии начнут срочную военную службу 950 молодых людей, причем почти половина из них - добровольно.
Половина – добровольно: в октябре на срочную службу в Силы обороны пойдет почти тысяча молодых людей
Об этом сообщила генеральный директор Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески, отметив в качестве положительного момента значительное увеличение за последние годы доли молодых людей, идущих в армию добровольно.
«Число молодых людей, которые со следующей недели добровольно пойдут служить в Силы обороны, составляет 46% по сравнению с 42% год назад и 38% годом ранее, - сказала Раннавески. - Однако следует учитывать, что процент добровольцев среди молодых людей, поступающих на службу в качестве основных призывников в октябре, ниже в сравнении с числом молодых людей, поступающих в качестве допризывника в июле».
По мнению Раннавески, причина роста доли основных добровольцев кроется в синергии проектов, запущенных в последние годы, и хорошей работе преподавателей курса государственной обороны.
«С этого года в Департаменте оборонных ресурсов открыт отдел добровольной службы, благодаря которой мы смогли охватить большее количество молодежи и тем самым познакомить их с преимуществами военной службы. Кроме того, мы стали привлекать к обучению больше призывников, которые приходят поделиться своим положительным опытом службы в своих бывших учебных заведениях», - рассказала Раннавески.
Октябрьский призыв продлится восемь месяцев.
Молодые люди получат полезные навыки поведения в сложных ситуациях, познакомятся с основами обороны страны, научатся успешно действовать в команде. Призыв на военную службу в Эстонии осуществляется три раза в год. Следующий призыв состоится 15 января 2024 года.