Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 12 октября: бомбовые угрозы в школах и детсадах, пикет на Тоомпеа и наша корреспондент прошла путем пилигримов из Португалии в Испанию
Сегодня в выпуске:
- Школы, детские сады и десятки других учреждений по всей стране получили бомбовые угрозы. Полиция уверена, что это просто спам, однако относится к опасности со всей серьезностью
- Десятки человек вышли на пикет и тысячи людей подписали петицию против закрытия спасательной команды Копли. Будет ли услышан глас народа и смогут ли власти Таллинна помочь пожарным?
- Новости страны: пособие на лечение зубов увеличится в 1,5 раза; в Кохтла-Ярве полиция задержала стрелка
- Сезона гриппа начался! Как уберечься от простудных заболеваний, чем лечиться и какие средства обязательно должны быть в домашней аптечке - разбиралась наша корреспондент
- Кто станет обладателем приза "Серебряная Ложка", которая считается отечественным гастрономическим "Оскаром"? Что это дает ресторану, сколько заведений вошло в число претендентов, какие существуют номинации и кто войдет в состав жюри - в репортаже нашей съемочной группы
- Что происходит на планете: Сектор Газа останется в энергетической блокаде, пока не освободит заложников; за что Грету Тунберг оштрафовали во второй раз; сколько весит самая большая тыква в мире
- Наша корреспондент прошла легендарным путем пилигримов из Португалии в Испанию. Какие сложности ей встретились по дороге и в чем цель пешего похода длиной в сотни километров - в нашем репортаже
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 12 октября.