«Новости в 7» за 12 октября: бомбовые угрозы в школах и детсадах, пикет на Тоомпеа и наша корреспондент прошла путем пилигримов из Португалии в Испанию

Сегодня в выпуске:

- Школы, детские сады и десятки других учреждений по всей стране получили бомбовые угрозы. Полиция уверена, что это просто спам, однако относится к опасности со всей серьезностью

- Десятки человек вышли на пикет и тысячи людей подписали петицию против закрытия спасательной команды Копли. Будет ли услышан глас народа и смогут ли власти Таллинна помочь пожарным?

- Новости страны: пособие на лечение зубов увеличится в 1,5 раза; в Кохтла-Ярве полиция задержала стрелка

- Сезона гриппа начался! Как уберечься от простудных заболеваний, чем лечиться и какие средства обязательно должны быть в домашней аптечке - разбиралась наша корреспондент

- Кто станет обладателем приза "Серебряная Ложка", которая считается отечественным гастрономическим "Оскаром"? Что это дает ресторану, сколько заведений вошло в число претендентов, какие существуют номинации и кто войдет в состав жюри - в репортаже нашей съемочной группы

- Что происходит на планете: Сектор Газа останется в энергетической блокаде, пока не освободит заложников; за что Грету Тунберг оштрафовали во второй раз; сколько весит самая большая тыква в мире

- Наша корреспондент прошла легендарным путем пилигримов из Португалии в Испанию. Какие сложности ей встретились по дороге и в чем цель пешего похода длиной в сотни километров - в нашем репортаже