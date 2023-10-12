Израильские заложники ХАМАС: худший кошмар для любого правительства

Сектор в полной блокаде, отрезан от электричества, воды, поставок топлива и медикаментов.

ХАМАС угрожает казнить по одному заложнику каждый раз, когда в Газе от авиаударов без предупреждения будут гибнуть мирные жители. Свидетельств того, что боевики начали осуществлять свою угрозу, нет.

В то же время, Израиль не проявляет признаков сдержанности, значительные части Газы намеренно превращаются в руины.

Однако, по мнению Мильштейна, ХАМАС, возможно, не станет цепляться за захваченных им женщин, детей и стариков. Они портят имидж группировки в мире и могут требовать большего ухода, что не всегда легко в условиях постоянных бомбардировок и необходимости сохранять место содержания заложников в тайне от замаскированных информаторов Израиля.

А вот из захваченных военнослужащих ХАМАС постарается извлечь максимум выгоды для себя, так что если переговоры состоятся, то за них он потребует самую высокую цену.

Трудное решение

Туннели ХАМАС в Газе Фото: Getty Images

Перед Израилем стоит дилемма: пойти на рискованную спасательную операцию или подождать, пока ХАМАС будет ослаблен авиаударами и может согласиться на какую-то сделку.

Но бомбардировки Сектора Газа тоже представляют большой риск для заложников. Хотя предполагается, что они содержатся в подземных туннелях и бункерах, это не дает полной защиты от авиаударов.

Также есть вероятность, что боевики убьют их в приступе ярости, либо когда поймут, что Израиль близок к их спасению.