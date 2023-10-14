Никому не нужный памятник архитектуры за 12 миллионов: что это?

В четверг в Нарве состоялась встреча, посвященная судьбе здания дворца культуры имени Василия Герасимова. Предполагалось, что во время встречи все заинтересованные смогут обсудить будущее многострадальной «Гераськи», но по итогу встречи стало ясно - ситуация патовая.
В обсуждении приняли участие местные жители, журналисты, представители городской власти, главный архитектор Нарвы, cпециалист по охране памятников старины..Но ни представителя собственника ДК Герасимова, ни уж, тем более, его владельца на этой встрече не было.
Присутствующие предположили, что представитель собственника решил не участвовать потому, что не захотел отвечать на огромное количество неприятных вопросов. А вопросов было много, и, действительно, неприятных.
Дворец имени Василия Герасимова был построен в 1957 году, это здание было клубом Кренгольмской мануфактуры. В 2004 году здание выкупила фирма, собственником которой является российский бизнесмен из Твери Гагик Язычян. Какое-то время Язычян строил планы на дворец, планировал сделать там то казино, то центр для молодежи. Но в итоге ничего из этих планов так и не было воплощено в жизнь. И здание начало приходить в запустение.
«Люди часто не понимают, что если что-то, построенное человеком, оставить на произвол судьбы, природа заберет это себе очень быстро», - говорит главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу.
Именно так и произошло с дворцом имени Герасимова - уникальное здание фактически превратилось в руины, покрылось граффити и практически полностью разрушилось изнутри - это показала недавно проведенная техническая экспертиза. «Но здание не является опасным, так как несущие стены в отличном состоянии, и дом культуры может спокойно стоять еще очень долго», - пояснил Тамбу.
В нарвскую горуправу периодически поступали жалобы от местных жителей. Совсем недавно этот вопрос снова поднял неравнодушный нарвитянин, который считает, что данный объект является социально опасным. Нарвитянин уверен: город просто обязан что-то предпринять, чтобы как-то решить существующую много лет проблему. Но не все так просто.
По словам главного специалиста нарвского Департамента городского хозяйства Дмитрия Дьякова, возможности местного самоуправления в данном случае весьма ограничены. «На местном уровне к собственнику здания требования минимальны. Собственник должен обеспечить порядок на территории: покос травы, уборка и вывоз мусора. Это соблюдается. Также собственник обязан полностью закрыть вход в здание, что тоже соблюдено. Согласно требованиям, которые устанавливает закон о строительства, здание должно быть безопасным», - подчеркивает Дьяков.
Безопасность определяет экспертиза, и поскольку недавняя экспертиза определила, что никакой угрозы состояние здания для местных жителей не несет, с собственника ДК Герасимова взятки, как говорится, гладки.
То, что здание выглядит, мягко говоря, не очень, не делает его обвалоопасным. Неэстетичным, заброшенным - да. Потенциальной угрозой для местных, которые гуляют мимо с собаками и детьми - нет. Поэтому, к сожалению, кардинально повлиять на ситуацию самоуправление не может.
Также, по словам Дьякова, обладание такой недвижимостью для собственника не предоставляет никаких проблем. «На такие участки низкий земельный налог. Если бы налог на участки с развалинами был бы в несколько раз больше, это бы стимулировало собственника снести здание», - говорит Дмитрий.
Но государство не может пересматривать закон о земельном налоге только из-за некоторых конкретных зданий. «Несколько лет назад город делал предложение в Комиссию по окружающей среде по поводу увеличения ставки земельного налога для подобных объектов, но ответа от государства не получил», - добавил Дьяков. По словам специалиста, отчуждение частной собственности в этом случае тоже невозможно.
«Право на частную собственность является одним из основных прав человека не только в Эстонии, но чуть ли не в половине мира. Поэтому предложение об отчуждении ДК Герасимова просто потому, что здание некрасиво выглядит, звучит странно..Если у всех собственников будут отбирать здания, которые некрасиво выглядят, у нарвитян скоро вообще не останется частной собственности, потому что огромное количество зданий в Нарве выглядит, как *****!», - заявил Пеэтер Тамбу.
Тамбу уверен, что единственный шанс «отобрать» объект у Гагика Язычяна - это выкупить его. Сам Язычян пытался продать его сначала в двухтысячных, потом - в 2019 году. Тогда бизнесмен запросил за дворец культуры 450 000 евро, и сделка не состоялась. Потом, по словам представителя Язычяна Антона Белова, у собственника была идея сделать во дворце имени Василия Герасимова аквапарк.
По словам депутата нарвского горсобрания Катри Райк, у представителя собственника даже имелся эскизный проект. «Но он хотел, чтобы город это тоже профинансировал. Бизнес плана у собственника не было, и за последние три года это был единственный раз, когда дело зашевелилось», - рассказала Райк. А потом началась война, и тут уж стало не до аквапарков.
Сделка купли-продажи между Язычяном и городом вряд ли станет реальностью, по крайней мере, в ближайшее время. Если еще в 2019 году Язычян запрашивал неподъемную для города сумму, вероятность того, что в 2023 он снизит ценник, стремится к нулю. К тому же просто выкупить объект недостаточно - его еще необходимо реновировать.
«Реконструкция такого здания обойдется примерно в 12 миллионов. Здание находится в таком состоянии, что это будет даже не реновация, а новое строительство. Кроме наружных стен там почти ничего не сохранилось. Несколько лет назад была сделана экспертиза, оказалось, что внутри все разрушено», - объяснил Пеэтер Тамбу.
На этом закончилась встреча, не оставив после себя ничего, кроме привкуса безысходности. Совершенно очевидно, что необыкновенной красоты здание, которое сейчас находится в отвратительном состоянии, не является приоритетом ни для его владельца, ни для города. В условиях нынешней ситуации, когда цены на недвижимость и строительные материалы очень высоки, выкупать такой объект - очень дорого, а приводить в порядок - еще дороже. Поэтому в ближайшем будущем какого-либо сдвига в истории с ДК Герасимова точно не предвидится.