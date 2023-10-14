Никому не нужный памятник архитектуры за 12 миллионов: что это?

В обсуждении приняли участие местные жители, журналисты, представители городской власти, главный архитектор Нарвы, cпециалист по охране памятников старины..Но ни представителя собственника ДК Герасимова, ни уж, тем более, его владельца на этой встрече не было.

Присутствующие предположили, что представитель собственника решил не участвовать потому, что не захотел отвечать на огромное количество неприятных вопросов. А вопросов было много, и, действительно, неприятных.

Дворец имени Василия Герасимова был построен в 1957 году, это здание было клубом Кренгольмской мануфактуры. В 2004 году здание выкупила фирма, собственником которой является российский бизнесмен из Твери Гагик Язычян. Какое-то время Язычян строил планы на дворец, планировал сделать там то казино, то центр для молодежи. Но в итоге ничего из этих планов так и не было воплощено в жизнь. И здание начало приходить в запустение.

«Люди часто не понимают, что если что-то, построенное человеком, оставить на произвол судьбы, природа заберет это себе очень быстро», - говорит главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу.

ДК имени Василия Герасимова. Фото: Postimees

Именно так и произошло с дворцом имени Герасимова - уникальное здание фактически превратилось в руины, покрылось граффити и практически полностью разрушилось изнутри - это показала недавно проведенная техническая экспертиза. «Но здание не является опасным, так как несущие стены в отличном состоянии, и дом культуры может спокойно стоять еще очень долго», - пояснил Тамбу.