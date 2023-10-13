АВТОНАЛОГ ⟩ Эксперт: латвийских и чешских номеров станет больше

- Государству нужны только деньги
- Автопарк слишком стар и велик
- Зеленое мышление – это повод
Налог на автомобили будет приносить в госказну 230 млн евро в год. Просчитаны ли все последствия резонансного шага?
Налог на автомобили будет приносить в госказну 230 млн евро в год. Просчитаны ли все последствия резонансного шага?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире автомобильный эксперт, экс-глава Эстонского Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат.
Выдержки из беседы:
– Какие сигналы посылаются населению введением автоналога? Просчитаны ли все последствия?
– Первый сигнал – государству нужны деньги. Минфин утверждает, что это не самое главное, но цифры говорят сами за себя. Напомню, что в проекте госбюджета одна строка доходов в 400 млн евро осталась пустой. За счет автоналога можно заполнить половину: 230 млн евро.
При этом нам стараются объяснить, что самое главное – не деньги, а зеленое мышление: автоналог должен подтолкнуть население к более зеленому образу жизни.
– Сможет ли автоналог склонить население в пользу компактных и зеленых авто?
– Это одна из целей – заставить население не использовать большие машины или вообще отказаться от автомобилей. Нигде официально не говорится, но это факт, что в Эстонии слишком много машин, как и во всем мире.
– Не увеличится ли еще больше средний возраст автопарка в Эстонии, если новые и более экологичные машины станут не по карману большинству населения?
– Судя по приведенным расчетам, самый сильный удар придется по компактным кроссоверам, или городским внедорожникам: новые машины за 30–40 тысяч станут дороже как минимум на 10 000 евро, цены могут дойти и до 60 000 евро. Очень дорогие автомобили за 100 000 евро и более обойдутся в 120–130 000 евро, владельцев таких авто особой разницы и не почувствуют.
Возраст автопарка увеличивается в Эстонии и сейчас. В нашем парке легковых автомобилей – 840 000 машин, средний возраст – 17 лет. Эстонские автомобили – одни из самых возрастных в ЕС. Постоянно используются 650 000 авто, средний возраст – 12,5 лет.
– Не спровоцирует ли автоналог уход под латвийские и финские номера? Имею в виду крупные компании с большим автопарком, которым есть что терять…
– Под финские номера не уйдут, так как там довольно высокие налоги на легковые автомобили. Латвия или Чехия – это вариант. Мы уже сейчас видим на наших дорогах довольно много машин с чешскими номерами. И, как правило, это недешевые автомобили – новые машины премиум-класса. Ими владеют или пользуются жители Эстонии, но они зарегистрированы в чешском регистре.
– То есть, вы допускаете возможность перехода под регистрационные номера других стран?
– Водители наверняка попытаются найти возможность обойти автоналог. Минфин, правда, уже предупредил, что будет отслеживать такие случаи. Посмотрим, удастся ли им перекрыть такие каналы.
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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand