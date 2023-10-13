АВТОНАЛОГ ⟩ Эксперт: латвийских и чешских номеров станет больше

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире автомобильный эксперт, экс-глава Эстонского Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат.

Выдержки из беседы:

– Какие сигналы посылаются населению введением автоналога? Просчитаны ли все последствия?

– Первый сигнал – государству нужны деньги. Минфин утверждает, что это не самое главное, но цифры говорят сами за себя. Напомню, что в проекте госбюджета одна строка доходов в 400 млн евро осталась пустой. За счет автоналога можно заполнить половину: 230 млн евро.

При этом нам стараются объяснить, что самое главное – не деньги, а зеленое мышление: автоналог должен подтолкнуть население к более зеленому образу жизни.

– Сможет ли автоналог склонить население в пользу компактных и зеленых авто?

– Это одна из целей – заставить население не использовать большие машины или вообще отказаться от автомобилей. Нигде официально не говорится, но это факт, что в Эстонии слишком много машин, как и во всем мире.

– Не увеличится ли еще больше средний возраст автопарка в Эстонии, если новые и более экологичные машины станут не по карману большинству населения?