Налог на автомобили будет приносить в госказну 230 млн евро в год. Просчитаны ли все последствия резонансного шага?
АВТОНАЛОГ ⟩ Студия Postimees: автомобили – под латвийские и финские номера?
Эксперт Арно Силлат 10:00
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире автомобильный эксперт, экс-глава Эстонского Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат. Смотрите интервью в 10:00!
- Какие сигналы посланы населению? Перевесит ли польза?
- Автоналог – удар по среднему классу? Новый налог съест всё, что вернут за счет отмены налогового порога в 1200 евро?
- Может ли автоналог спровоцировать массовый переход под латвийские и финские номера?
- О какой защите экологии идет речь? Средний возраст автопарка увеличится, если новые машины станут не по карману?
- Сможет ли новый налог склонить покупателей в пользу компактных и зеленых авто?
- Автомобилисты получат тройной налог – акциз и автоналог из двух частей – без гарантий строительства дорог?
- Может ли новый налог спровоцировать панику на авторынке?
- Реально ли добиться отмены автоналога?