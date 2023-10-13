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АВТОНАЛОГ ⟩ Студия Postimees: автомобили – под латвийские и финские номера?

Эксперт Арно Силлат 10:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Налог на автомобили будет приносить в госказну 230 млн евро в год. Просчитаны ли все последствия резонансного шага?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире автомобильный эксперт, экс-глава Эстонского Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат. Смотрите интервью в 10:00!

  • Какие сигналы посланы населению? Перевесит ли польза?
  • Автоналог – удар по среднему классу? Новый налог съест всё, что вернут за счет отмены налогового порога в 1200 евро?
  • Может ли автоналог спровоцировать массовый переход под латвийские и финские номера?
  • О какой защите экологии идет речь? Средний возраст автопарка увеличится, если новые машины станут не по карману?
  • Сможет ли новый налог склонить покупателей в пользу компактных и зеленых авто?
  • Автомобилисты получат тройной налог – акциз и автоналог из двух частей – без гарантий строительства дорог?
  • Может ли новый налог спровоцировать панику на авторынке?
  • Реально ли добиться отмены автоналога?
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