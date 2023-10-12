Статистика: количество авиарейсов в ЕС до сих пор не вернулось к доковидному

Число совершенных полетов выросло в сравнении с сентябрем прошлого года на 7,9%. Аналогичные изменения наблюдались в течение трех летних месяцев, однако показатель по-прежнему не может вернуться к последнему допандемийному курортному сезону, когда ежемесячно совершались по 650-700 тысяч рейсов.

Только в шести странах ЕС, отмечает Eurostat, в сентябре 2023 года было совершено больше авиарейсов, чем четырьмя годами ранее. Лучше всего ситуация обстоит в Греции, где этот показатель относительно сентября 2019-го вырос на 10,9%. Также среди лидеров Португалия (+9%), Кипр (+5,9%), Хорватия (+2,6%), Ирландия (+1,4%) и Мальта (+0,7%).