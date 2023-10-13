Европрокуратура обвиняет фермеров из Ляэне-Вирумаа в манипуляциях с получением дотаций

Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег, пишет dv.ee.
Речь идет о первом уголовном деле, которое Европейская прокуратура передала на рассмотрение суда в Эстонии.
Европейская прокуратура предъявила обвинения следующим физическим и юридическим лицам: Арти Сильм, Pandivere Seemneviljaühistu TÜH, Männiku Agrofarm OÜ, Карло Коокмаа, KK Põld OÜ, Лаур Хейнла, OÜ Teraviljakasvatus, Ингрид Кярнер, OÜ Simmental, Ханнес Линнамяги, Männiku Teravili OÜ, Рауль Винк.
По мнению представляющих интересы подсудимых юристов (в их числе присяжный адвокат Кюллике Намм), Европейская прокуратура напрасно упорствует, цепляясь за это дело всеми силами – защитники уверены, что в нем недостает существенных доказательств.
Тем не менее, выступление делегированного прокурора Европейской прокуратуры Кати Майтсе-Пяркна прозвучало достаточно жестко, и адвокатам, вероятно, придется немало потрудиться, дабы опровергнуть выдвинутые прокуратурой обвинения.
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