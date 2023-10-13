Штраф Danske: есть договоренность, что Эстония получит внушительную сумму

В Вашингтоне Лаанет встретился со своим американским коллегой и по итогам этой встречи заверил корреспондента ERR в США, что принципиальная договоренность о выплате 50 млн долларов достигнута.

«И министр юстиции, и его коллеги подчеркнули тесное сотрудничество, которое у нас было по делу об отмывании денег в Danske-банке. Также в принципе решено, что Эстонии дадут пятьдесят миллионов. Сегодня согласовываются технические вопросы, и, надеюсь, решения будут приняты до конца этого года», – заявил Калле Лаанет, слова которого в пятницу приводят утренние теленовости ERR.