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Хельме: цель EKRE – развал нынешнего правительства и проведение внеочередных выборов

rus.postimees.ee
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Sander Ilvest

Как заявил председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, у партии есть план как добиться того, чтобы в Эстонии прошли внеочередные парламентские выборы, пишет Rus.ERR.

«Я не буду сейчас вдаваться в детали этого плана, но его центральный элемент – обструкция в Рийгикогу», - сказал Хельме в четверг интервью передаче «Первая студия» на телеканале ETV.

«И если у них не будет аппетита, силы и мощи делать то, что они делали весной и продолжают делать сейчас, принося раскалывающие общество и делающие население беднее законопроекты, то в какой-то момент они сломаются. И если это правительство сменится, а новое образовать не удастся, то мы шаг за шагом будем ближе к внеочередным выборам», - добавил оппозиционный политик.

По его словам, цель EKRE – развал нынешнего правительства и проведение внеочередных выборов.

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