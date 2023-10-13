Хельме: цель EKRE – развал нынешнего правительства и проведение внеочередных выборов

«Я не буду сейчас вдаваться в детали этого плана, но его центральный элемент – обструкция в Рийгикогу», - сказал Хельме в четверг интервью передаче «Первая студия» на телеканале ETV.

«И если у них не будет аппетита, силы и мощи делать то, что они делали весной и продолжают делать сейчас, принося раскалывающие общество и делающие население беднее законопроекты, то в какой-то момент они сломаются. И если это правительство сменится, а новое образовать не удастся, то мы шаг за шагом будем ближе к внеочередным выборам», - добавил оппозиционный политик.