Нищета и рекордная безработица: жизнь в секторе Газа до и после начала войны

Позже Израиль заявил об отключении подачи воды.

Этот шаг ухудшил и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, где 80% населения нуждается в международной помощи.

Единственная электростанция в Газе прекратила работу 11 октября после того, как на ней закончилось топливо.

Переполненные в Газе больницы полагаются на работу резервных генераторов. В некоторых больницах с ограниченными запасами топлива работы генераторов может хватить всего на несколько дней.

Более 600 тысяч человек в Газе остались без питьевой воды. Для работы местных водяных насосов и канализационных систем также требуется топливо.

Закрытие товарного перехода с Израилем Керем Шалом привело к истощению запасов продовольствия: треть магазинов в секторе Газа сообщает о нехватке товаров. По сообщениям ООН, в большинстве магазинов еды хватит примерно на две недели.

С начала войны более 400 тысяч палестинцев покинули свои дома – многие из них укрываются в школах, находящихся под руководством ООН.

Перебои с электроэнергией

До начала войны Газа испытывала перебои с электроэнергией. По данным ООН, жилые дома получали электричество в среднем около 13 часов в день.

Две трети поставок потребляемой электроэнергии сектор Газа закупал у Израиля – остальная часть вырабатывалась на электростанции в Газе. Однако это удовлетворяло лишь половину спроса.

Обстрел Газы Фото: Getty Images