Конгресс рекомендовал США готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией

Высокопоставленный источник агентства, участвовавший в подготовке доклада, отказался сообщить, знает ли разведка США о сотрудничестве Китая и России в области ядерного оружия. Собеседник отметил, что США допускают ведение двух войн, поскольку между двумя упомянутыми странами может быть «максимальная координация».

Председатель демократов Мэдлин Кридон заявила на брифинге, посвященном выходу доклада, что президент и конгресс должны «донести до американского народа», что увеличение расходов на оборону - это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы предотвратить возможную ядерную войну с участием США, Китая и России.

«США и их союзники должны быть готовы к сдерживанию и поражению обоих противников одновременно. Возглавляемый США международный порядок и поддерживаемые им ценности находятся под угрозой со стороны авторитарных режимов Китая и России», - говорится в докладе.

Комиссия конгресса предложила США нарастить обычные вооружения, укрепить военные альянсы и расширить программы модернизации ядерного оружия. В докладе сказано, что американская нация «должна сделать эти инвестиции», несмотря на «бюджетные реалии».

В комиссии считают, что угрозы со стороны Китая и России обострятся в период 2027-2035 годов, поэтому «решения необходимо принимать уже сейчас, чтобы страна была готова».

Конгресс США создал комиссию в 2022 году, в нее вошли по шесть представителей Демократической и Республиканской партий. Цель комиссии - оценить долгосрочные угрозы для США и выработать рекомендации по изменению обычных и ядерных сил страны.