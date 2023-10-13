За нарушение законов исламского государства Роналду грозит 99 ударов плетью

Уже полгода Криштиану Роналду играет в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Накануне он со своей командой приезжал в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с местным «Персеполисом». В ходе встречи с фанатами знаменитый футболист нарушил жесткие правила страны и теперь ему грозит 99 ударов плетью.
В числе фанатов оказалась и иранская художница – женщина с ограниченными возможностями. Общаясь с ней Роналду допустил опаснейшую ошибку – он обнял даму и поцеловал ее. По иранским законам, в общественном пространстве запрещены любые физические контакты с женщинами.
Иранские СМИ сейчас пестрят гигантскими заголовками, сообщающими о том, что Роналду запрещен въезд в страну. Более того, если он все же приедет в Иран, его там ожидает исполнение наказания.
Никаких официальных сообщений по этому поводу пока не поступало, скорее всего, речь идет просто об очередном скандале, который раздувают СМИ.
Матч с «Персеполисом» выиграл «Аль-Насср» со счетом 2:0, Роналду голов не забил.