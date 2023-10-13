ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Если НАТО простит России повреждение газопровода, она совсем потеряет страх

На днях стало известно, что трубопровод Balticconnector получил повреждения, при этом, по всей вероятности, это произошло не по естественным причинам. Согласно основной версии, на трубопровод кем-то сознательно было оказано внешнее воздействие. По мнению многих экспертов, самое очевидное подозрение падает на Россию. Если это подозрение получит доказательства, ответом должен стать полный запрет российским судам входить в воды Финского залива, считает активист и блогер Даниил Куракин.
В последнее время трубопроводы в Балтийском море становятся объектами мирового внимания. В сентябре прошлого года были взорваны оба трубопровода «Северный поток». Виновник до сих пор не назван и закрытое расследование все еще продолжается. Основная проблема заключается в том, что это очень активный с точки зрения судоходства регион, и установить суда, которые могли бы доставить в нужное место необходимое оборудование для подрыва - задача не из простых.
За это время высказывалось множество версий, вплоть до причастности украинцев к этим взрывам. Однако единственная страна, у которой есть четкий мотив и ресурсы для того, чтобы взорвать два гигантских железобетонных трубопровода, это, безусловно, наш восточный сосед.
И вот теперь становится известно, что в Балтийском море выходит из строя еще один газопровод, на этот раз - в экономических водах Финляндии, с недавних пор являющейся страной НАТО. Пока что доподлинно известно лишь то, что труба повреждена внешним воздействием и что на выходных в зоне утечки находилось российское грузовое судно, которое вполне могло повредить газопровод своим якорем.
Balticconnector не настолько большой и прочный как Nord Stream, и такая версия вполне правдоподобна. Другой вопрос, было ли это предположительное повреждение якорем преднамеренным или нет? Со стопроцентной точностью это выяснить сейчас сложно, но именно это должны сделать финны. Если выяснится, что танкер абсолютно случайно именно в этом месте пережидал шторм, серьезных последствий для России не будет. Причем если напрямую задать соответствующий вопрос представителям России и владельцам судна, то, скорее всего, такой ответ мы и услышим. Однако если выяснится, что судно протащило свой якорь по дну моря специально, чтобы повредить трубу, да еще и по приказу, полученному «с самого верху», то за этим действием должны последовать решительные меры.
Россия изучает границы терпимости Запада
Если рассматривать версию преднамеренного саботажа со стороны России, то на самый первый взгляд мотивация не выглядит совсем уж понятной. С экономической точки зрения вывод из строя этой трубы не является катастрофическим ни для Эстонии, ни для Финляндии. Однако с учетом в целом агрессивного характера России подобные действия смотрятся довольно логично. Наш восточный сосед уже давно прощупывает, где могут находится те «красные линии», на которые отреагирует НАТО.
Уже сейчас мы знаем, что случайно залетевшая на территорию страны-члена альянса ракета не является поводом для серьезных действий со стороны НАТО. Альянс не горит желанием развязывать прямой конфликт с Россией, и Путин это понимает, поэтому старается определить, на какие диверсии альянс будет реагировать и в какой степени. Если окажется, что прямое нарушение суверенитета Финляндии, а именно так можно классифицировать преднамеренное повреждение трубы, также не повлечет за собой решительных действий, это даст четкий сигнал России, что можно и дальше безнаказанно нарушать международное право.
В один момент Россия может укрепиться в мысли, что прямая интервенция в страны-члены НАТО также может если не остаться совсем безнаказанной, то хотя бы не повлечь за собой прямых мер возмездия. Мы верим в то, что в случае военной агрессии со стороны России, НАТО исполнит пятую статью устава альянса, однако мы должны делать все, чтобы и в России были уверены в этом. Сейчас российские воздушные суда постоянно нарушают воздушное пространство Эстонии, и все, что мы делаем, это высказываем возмущение. Россия видит это и тестирует следующие красные линии.
Пока что Россия боится прямого конфликта с НАТО
С моей точки зрения, если расследование придет к выводу, что повреждение трубопровода Balticconnector было преднамеренным актом российской агрессии, альянс должен послать четкий сигнал России, что такое не прощается. Самой подходящей санкцией было бы полностью запретить российским судам заходить в Финский залив; тем самым России был бы послано ясное предупреждение, что нарушение запрета повлечет за собой еще более жесткие последствия.
Предыдущее правительство в январе уже рассматривало идею о введении прилежащей зоны в пределах 24 морских миль от исходной линии территориальных вод Эстонии, которая бы позволила расширить действие эстонского законодательства в водах Финского залива. Фактически это позволит нам взять часть территории залива под свой контроль, открыв возможность досматривать российские суда и при необходимости не пропускать их дальше в Балтийское море.
Фактическая блокада Финского залива для российских судов была бы подходящим ответом на подводный саботаж России, при этом я бы не стал бояться каких-то решительных ответных действий со стороны РФ. Стоит вспомнить, как страна-член НАТО Турция сбила российский бомбардировщик в 2015 году, после чего Путина более чем устроило всего лишь письмо с извинениями от Эрдогана. Напомню, что тогда погиб российский летчик.
Российский президент уже проиграл войну Украине, когда не смог взять Киев; теперь он пытается сохранить свои позиции на тех территориях Украины, которые ему удалось оккупировать. Идти на прямую конфронтацию с НАТО для него равносильно самоубийству, и война против ХАМАС показывает, что для того, чтобы заткнуть все враждебные по отношению к Израилю арабские страны, достаточно лишь присутствия всего одной американской авианесущей группы неподалеку.
В альянсе должны понимать, что несмотря на постоянные выпады в сторону стран Балтии, которые свидетельствуют о том, что мы также входим в зону интересов Путина, Россия боится открытого конфликта с НАТО, поэтому не нужно давать ей повод этот страх потерять. Ублажение агрессора, как показывает история, ни к чему хорошему не приводит. Иначе он просто слишком сильно осмелеет и, не встретив соразмерной реакции альянса на свои действия, действительно перестанет его бояться. Это может запустить в действие второй этап кремлевских планов по реставрации Советского Союза - либо Российской империи - прямо в границах внутреннего водоема НАТО.