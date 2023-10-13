ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Если НАТО простит России повреждение газопровода, она совсем потеряет страх

Пока что Россия боится прямого конфликта с НАТО

С моей точки зрения, если расследование придет к выводу, что повреждение трубопровода Balticconnector было преднамеренным актом российской агрессии, альянс должен послать четкий сигнал России, что такое не прощается. Самой подходящей санкцией было бы полностью запретить российским судам заходить в Финский залив; тем самым России был бы послано ясное предупреждение, что нарушение запрета повлечет за собой еще более жесткие последствия.

Предыдущее правительство в январе уже рассматривало идею о введении прилежащей зоны в пределах 24 морских миль от исходной линии территориальных вод Эстонии, которая бы позволила расширить действие эстонского законодательства в водах Финского залива. Фактически это позволит нам взять часть территории залива под свой контроль, открыв возможность досматривать российские суда и при необходимости не пропускать их дальше в Балтийское море.

Фактическая блокада Финского залива для российских судов была бы подходящим ответом на подводный саботаж России, при этом я бы не стал бояться каких-то решительных ответных действий со стороны РФ. Стоит вспомнить, как страна-член НАТО Турция сбила российский бомбардировщик в 2015 году, после чего Путина более чем устроило всего лишь письмо с извинениями от Эрдогана. Напомню, что тогда погиб российский летчик.

Российский президент уже проиграл войну Украине, когда не смог взять Киев; теперь он пытается сохранить свои позиции на тех территориях Украины, которые ему удалось оккупировать. Идти на прямую конфронтацию с НАТО для него равносильно самоубийству, и война против ХАМАС показывает, что для того, чтобы заткнуть все враждебные по отношению к Израилю арабские страны, достаточно лишь присутствия всего одной американской авианесущей группы неподалеку.