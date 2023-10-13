Популярный магазин призывает вернуть опасный для здоровья товар

Сеть магазинов Motonet призывает покупателей вернуть набор для бадминтона Donnay для четырех игроков, так как он может нанести вред здоровью.
Некоторые из мешков для переноски и синих ракеток в наборе для игры в бадминтон Donnay содержат бис(2-этилгексил) фталат (DEHP) в количестве, превышающем нормативы REACH ЕС.
Использование этого товара может привести к серьезным последствиям для здоровья. DEHP классифицируется как токсичный для репродуктивной функции.
Использование этих продуктов должно быть немедленно прекращено. Клиентам, которые приобрели данную продукцию, предлагается вернуть ее в магазин Motonet для получения возмещения.
Номер изделия: 80-00788 41400
Номер/код партии: 2086100
EAN: 8711252414003
Товар находился в продаже в магазинах Motonet с 26 апреля по 26 июля.
По всем вопросам, связанным с отзывом, обращайтесь в службу поддержки клиентов компании Motonet: motonet.tallinn@motonet.ee или по телефону +372 5368 2250.
Импортер продукта, компания Broman Logistics, приносит извинения своим клиентам за то, что продукт не соответствует всем требованиям безопасности, а также за дополнительные неудобства, причиненные клиентам.