Популярный магазин призывает вернуть опасный для здоровья товар

Некоторые из мешков для переноски и синих ракеток в наборе для игры в бадминтон Donnay содержат бис(2-этилгексил) фталат (DEHP) в количестве, превышающем нормативы REACH ЕС.

Опасный для здоровья комплект для игры в бадминтон. Фото: Motonet

Использование этого товара может привести к серьезным последствиям для здоровья. DEHP классифицируется как токсичный для репродуктивной функции.

Использование этих продуктов должно быть немедленно прекращено. Клиентам, которые приобрели данную продукцию, предлагается вернуть ее в магазин Motonet для получения возмещения.

Номер изделия: 80-00788 41400 Номер/код партии: 2086100 EAN: 8711252414003

Товар находился в продаже в магазинах Motonet с 26 апреля по 26 июля.

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