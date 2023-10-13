Котсар помог своему клубу одержать первую победу в Евролиге

Из эстонцев игровое время заработал только Котсар, набравший за 18 минут шесть очков (два 3/4), сделав один подбор, три результативные передачи, один перехват и две потери.

Лучшим в «Басконии» стал пришедший в команду летом 29-летний Коди Миллер-Макинтайр, набравший 17 очков. Чима Монеке принес Басконии 15 очков, а Тадас Седекерскис 11 очков. Лучшим игроком «Альбы» стал Тим Шнайдер, который реализовал 100-процентный дубль (5/5) и набрал 17 очков.

Это была первая победа «Басконии» в сезоне Евролиги: в первом матче дома они проиграли «Реалу» со счетом 77:79. «Альба» начала сезон с двух поражений. В первом бою сезона они проиграли на выезде мюнхенской «Баварии» 68:80.