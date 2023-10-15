ВИДЕО ⟩ Город с запахом, но без моря: жители Палдиски говорят о главном

Некогда один из самых секретных военных центров СССР, Палдиски сегодня является полностью гражданским и мирным городом. Однако за тридцать с лишним лет независимости, помимо положительных перемен, его жители столкнулись и с новыми вызовами времени. Rus.Postimees спросил у горожан, что является главной проблемой для них и что привлекает в Палдиски иногородних.
Дмитрий
Пенсионер Дмитрий жалуется, что город потерял выход к морю около пятнадцати лет назад. По его словам, нет ни одного знакомого ему человека, который бы не осуждал передачу всей береговой линии городской властью того времени.
«Идей пока не слышно. Жители против такой ситуации с морем, когда выходы к нему перекрыли. Но это так, между собой разговоры говорят, что надо, надо. И даже подписи собирали, чтобы вернуть море».
Максим
Родившийся и выросший в Палдиски инженер Максим, увлекавшийся краеведением и историей, помнит не только открытый доступ к морю, но и береговые строения, которые представляли исторический интерес. По его мнению, нынешней открытой береговой полосы длиной не более трехсот метров явно недостаточно.
«Кто-то что-то такое решал. Отправили какой-то запрос по поводу выхода к морю, но так все пока без изменений и осталось. Проблема существует. У нас было несколько выходов к морю. Выход был около бывшей базы ракетных катеров. Второй выход был по той улице, которая идет от кинотеатра. С гор был третий выход. По тропинке можно было пойти и спуститься к морю. Там строение такое было - для консервного завода. При царе еще строилось. Потом некоторые говорят, что там размещалась школа "Абвера", но все это снесли. Потом все огородили, и у нас остался только один выход к морю. Все».
Ильмар
Коренного жителя Палдиски Ильмара неприятный запах в городе не беспокоит, хотя раньше иногда пахло топливом. Ильмар уверен, что город предпринял меры по улучшению ситуации с запахами, и воздух в городе достаточно чистый и проблем с ним нет.
«Рыбного запаха я не чувствую. А вот иногда такой запах топливный чувствую, но это давно было. Очень давно. Я житель Палдиски, и хотя не бываю здесь постоянно, но запаха нет давно уже».
Надежда
Рукодельницу пенсионерку Надежду возмущает запах, который приходит с ветром в весеннее время. Она говорит, что в городе к нему привыкли, но отмечает, что раньше он чувствовался чаще, чем сейчас.
«Бывает запах сильный, но сейчас не так часто, как раньше. Было несколько раз, вот уже не помню, как сильно и когда это было. Запах рыбы, который не спутаешь ни с чем. Мы не жалуемся, чего жаловаться? Предприятие работает, рабочие места дает, пусть люди работают. Чего уж».
Кирилл
Предприниматель Кирилл, приехавший из Таллинна, считает Палдиски идеальным местом для покупки загородной недвижимости. После долго выбора он с супругой остановился на городе, который, по его мнению, очень удобен с точки зрения логистики и экологии. Также Кирилл убежден, что купленная им в Палдиски дача является хорошей инвестицией, так как цены пока низкие.
«Мне очень понравилась в Палдиски логистика с Таллинном. Автобусы ходят, есть регулярные рейсы, поезд есть. Магазины все хорошие. Мы давно уже искали место, и это подходит. По крайне мере, сюда мои дети могут доехать на безопасном поезде или автобусе. А это очень удобно».