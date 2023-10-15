ВИДЕО ⟩ Город с запахом, но без моря: жители Палдиски говорят о главном

Ильмар

Ильмар говорит, что неприятные запахи в городе были давно. Фото: Денис Антонов

Коренного жителя Палдиски Ильмара неприятный запах в городе не беспокоит, хотя раньше иногда пахло топливом. Ильмар уверен, что город предпринял меры по улучшению ситуации с запахами, и воздух в городе достаточно чистый и проблем с ним нет.

«Рыбного запаха я не чувствую. А вот иногда такой запах топливный чувствую, но это давно было. Очень давно. Я житель Палдиски, и хотя не бываю здесь постоянно, но запаха нет давно уже».

Надежда

Надежда убеждена, что неприятный запах не является достаточным аргументом, чтобы закрывать рабочие места. Фото: Денис Антонов

Рукодельницу пенсионерку Надежду возмущает запах, который приходит с ветром в весеннее время. Она говорит, что в городе к нему привыкли, но отмечает, что раньше он чувствовался чаще, чем сейчас.

«Бывает запах сильный, но сейчас не так часто, как раньше. Было несколько раз, вот уже не помню, как сильно и когда это было. Запах рыбы, который не спутаешь ни с чем. Мы не жалуемся, чего жаловаться? Предприятие работает, рабочие места дает, пусть люди работают. Чего уж».

Кирилл

Кирилл убежден, что покупать недвижимость в Палдиски не только выгодно, но и полезно. Фото: Денис Антонов

Предприниматель Кирилл, приехавший из Таллинна, считает Палдиски идеальным местом для покупки загородной недвижимости. После долго выбора он с супругой остановился на городе, который, по его мнению, очень удобен с точки зрения логистики и экологии. Также Кирилл убежден, что купленная им в Палдиски дача является хорошей инвестицией, так как цены пока низкие.