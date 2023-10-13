В Ласнамяэ ноябрь - месяц йоги

Занятия йогой будут проходить по четвергам 2, 9, 16, 23 и 30 ноября в центре культуры «Линдакиви» (улица Яана Коорти, 22). Начало занятий в 11:00.

Тренировки будут проходить под руководством тренера Энели Яагер. На занятия желательно приходить в удобной спортивной одежде. На месте имеются маты для занятия йогой.

Зарегистрироваться можно по номеру телефона 645 7702. Если после регистрации по какой-то причине вы не сможете принять участие в занятиях, необходимо предупредить об этом по номеру 645 7702. Хотя количество мест ограничено, наличие свободных мест стоит уточнить по телефону, поскольку иногда зарегистрированные участники отказываются.