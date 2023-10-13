Эксперт: что окончание войны в Украине изменит на эстонском строительном рынке

По мнению Рауля Кадару, хотя никто пока не может сказать точно, когда именно закончится война, но за ней обязательно последует большой бум государственного строительства, который будет финансово поддержан всей Европой. «Если Россия однозначно проиграет, репарации оттуда тоже будут поступать. Производство строительных материалов и спрос на них находятся в равновесии, никто не производит каких-то больших объемов про запас. Если спрос будет расти как на дрожжах, производители не смогут сразу его удовлетворить, и неизбежно возникнет дефицит», – сказал Кадару.

«Похожий перекос произошел на рынке весной прошлого года, в начале войны на Украине. Когда перестали поступать материалы из России и Беларуси, строители испугались и начали запасаться, в результате цены за короткое время выросли почти вдвое», – отметил Кадару, добавив, что к настоящему времени были найдены новые поставщики, и цены снова опустились до довоенного уровня.

«Что касается спроса, аналогичный быстрый рост можно было наблюдать в результате наводнений в Центральной Европе в 2021 году, что сразу же почувствовали и на эстонском рынке. Однако рост объемов в то время несопоставим с тем, что будет в послевоенной Украине, где необходимо с нуля восстанавливать дома миллионов людей и большие города, а на это потребуются годы», - объяснил Кадару.