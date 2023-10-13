Эксперт: что окончание войны в Украине изменит на эстонском строительном рынке

По словам Рауля Кадару, директора по закупкам Puumarket, крупнейшего в странах Балтии предприятия, торгующего в розницу строительными материалами из древесины, такой доступности и такого выгодного уровня цен на строительные материалы, как сейчас, не было уже несколько лет, но окончание войны в Украине изменило бы ситуацию, что с большой долей вероятности приведет к возникновению дефицита во всей Европе.
По мнению Рауля Кадару, хотя никто пока не может сказать точно, когда именно закончится война, но за ней обязательно последует большой бум государственного строительства, который будет финансово поддержан всей Европой. «Если Россия однозначно проиграет, репарации оттуда тоже будут поступать. Производство строительных материалов и спрос на них находятся в равновесии, никто не производит каких-то больших объемов про запас. Если спрос будет расти как на дрожжах, производители не смогут сразу его удовлетворить, и неизбежно возникнет дефицит», – сказал Кадару.
«Похожий перекос произошел на рынке весной прошлого года, в начале войны на Украине. Когда перестали поступать материалы из России и Беларуси, строители испугались и начали запасаться, в результате цены за короткое время выросли почти вдвое», – отметил Кадару, добавив, что к настоящему времени были найдены новые поставщики, и цены снова опустились до довоенного уровня.
«Что касается спроса, аналогичный быстрый рост можно было наблюдать в результате наводнений в Центральной Европе в 2021 году, что сразу же почувствовали и на эстонском рынке. Однако рост объемов в то время несопоставим с тем, что будет в послевоенной Украине, где необходимо с нуля восстанавливать дома миллионов людей и большие города, а на это потребуются годы», - объяснил Кадару.
По словам директора по закупкам Puumarket, окончание войны в Украине или, по крайней мере, установление более прочного мира повлияет на строительный рынок Эстонии на нескольких уровнях.
«С одной стороны, сейчас из Украины поступает много древесины и других строительных материалов, большая часть которых в будущем будет использована для строительства и восстановления самой страны. Для лесной промышленности Эстонии, которая в настоящее время испытывает трудности, эта ситуация создаст хорошие возможности. Во-вторых, большинство украинских строителей найдут работу у себя на родине, и в-третьих, после окончания крупных войн в международной экономике появляется оптимизм, что приводит к подъему рынков, а также увеличивает спрос на рынке недвижимости», - добавил Кадару.
«С точки зрения удачного времени, строительство подобно рынку акций: во время общего спада цены ниже, чем когда рынок растет, и все покупают. Сейчас спрос на строительном рынке Скандинавии упал на 30-40%, а доступность материалов и цены очень благоприятны. Продолжение подобной тенденции можно прогнозировать как минимум еще на полгода. Если банки улучшат условия кредитования, объемы строительства и спрос также начнут восстанавливаться. В долгосрочной перспективе рабочая сила и материалы не подешевеют. Сейчас, между двумя подъемами рынка, особенно при наличии собственных средств, наступает действительно благоприятный момент для строительства», - сказал Кадару в заключение.