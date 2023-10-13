Известного политика и бизнесмена заподозрили в коррупции

Подозрения основаны на том, что Кристо Сели принимал участие в голосовании на заседании горсобрания в 2021 году по вопросу изменения назначения земли под бывшим кинотеатром Ekraan, принадлежащей группе компаний Estiko. В то время в ходе обсуждения общей планировки горсобрание приняло решение об изменении назначения земли под кинотеатром с общественной на коммерческую.