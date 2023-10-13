Пт, 13.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Известного политика и бизнесмена заподозрили в коррупции

Эйли Арула
, журналист
Facebook
Comments
Кинотеатр Ekraan закрылся два года назад.
Кинотеатр Ekraan закрылся два года назад. Фото: Sille Annuk

На этой неделе возник вопрос о том, не совершил ли Кристо Сели, член Тартуского горсобрания и одновременно руководитель группы компаний Estiko, коррупционного преступления. В связи с подозрением было сделано обращение в прокуратуру.

Подозрения основаны на том, что Кристо Сели принимал участие в голосовании на заседании горсобрания в 2021 году по вопросу изменения назначения земли под бывшим кинотеатром Ekraan, принадлежащей группе компаний Estiko. В то время в ходе обсуждения общей планировки горсобрание приняло решение об изменении назначения земли под кинотеатром с общественной на коммерческую.

Герд Раудсепп, прокурор Лыунаской окружной прокуратуры, заявил, что на основании информации, опубликованной в прессе по данному делу, пока нет оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку отсутствуют признаки коррупции.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх