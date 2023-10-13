МНЕНИЕ ⟩ Пора научиться различать умеренный и ультраконсерватизм

Главное, что вытекает из их критики, - это то, что, переопределяя ряд политологических терминов (таких, как правый популизм, правый радикализм, либеральная демократия и т.д.), мы пытаемся указать место консервативному мировоззрению и его сторонникам и, клеймя их, оправдать доминирование либералов, даже поддерживая использование недемократических средств.

Мы согласны с той частью критики, которая касается утверждений о «стратегии стигматизации» - здесь нам действительно следовало быть более внимательными в формулировках и видеть недемократическую основу этой стратегии. Что же касается других пунктов критики, то мы хотели бы дать дополнительные пояснения.

Разница между умеренным и ультраконсерватизмом

Прежде всего, мы не изобретаем оруэлловский неологизм, в котором нас обвиняет Вайно. Цель статьи - ввести читателя из Эстонии в курс дискуссий, ведущихся в современной западной политологии, и на этой основе уточнить такие термины, как популизм, правый экстремизм, либеральная демократия и т.д. Мы не пытаемся создать новую разновидность политической теории, а лишь объясняем то, что обсуждается. В этом смысле статья в Vikerkaar была написана скорее как реферативный или даже учебный текст, чтобы наполнить политологическим содержанием эти термины, которые до сих пор неоднозначно понимаются обществом. Реакция критиков на то, что мы занимаемся своеобразной эгоистической «языковой игрой» с целью покрасоваться, стала для нас неожиданностью.