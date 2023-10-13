Ночью в четверг сотни школ и других учреждений получили угрозы о взрыве, которые полиция расценила как спам. Позже в тот же день стали распространятся скриншоты с информацией о том, что в пятницу рассылка спама продолжится. Так и произошло.
Двадцать килограммов взрывчатки: сотни учреждений снова получили спам-письма с угрозами
В четверг полиция подготовила руководство к действию для всех, кто получил спам. Распоряжения заключались в том, что реальной опасности нет, и обычная работа и деятельность могут быть продолжены. В пятницу в образовательных учреждениях так и поступили.
На просьбу Rus.Postimees прокомментировать ситуацию, из Таллиннской городской управы ответили: «Мы не будем сейчас давать комментарии по этому поводу. Единственное - школы в Таллинне работают в обычном режиме».
Редакция также получила комментарий от руководителя отдела культуры Нарвской городской управы Ларисы Дегель, которая сообщила, что все школы Нарвы действуют исходя из ситуации. «Мы действуем исходя из указаний полученных сегодня из полиции и министерства. Каждая школа, детский сад и учебное заведение действует по мере поступления информации. Если письмо с угрозами было получено, то директор школы сообщает от этом на телефон ППА, либо, если есть реальная угроза, то по телефонному номеру 112», - сказала она.
Однако, последний учебный день недели провести нормально не удалось, поскольку аналогичное спам-письмо вновь пришло в учебные заведения. В том числе и в гимназию Юленурме.
Директор школы Тыну Тендер сообщил утром, что письмо похоже на предыдущее. В сообщении говорилось: «Сегодня будет хороший день, но, вероятно, не для вас». На этот раз угроза заключалась в том, что в школе находится 20 килограммов взрывчатки, которая взорвется в 11:25.
Поэтому в 11:15 в гимназии Юленурме будет проведена краткосрочная эвакуация, после чего продолжится обычный учебный день. «Если среди учеников начальной школы есть дети, которые очень легко могут разволноваться и запаниковать, я разрешаю им остаться дома сегодня, в пятницу», – добавил директор в своем письме.
Тендер пояснил, что тем учащимся, которые решили остаться дома, были выданы самостоятельные школьные задания. Однако он добавил, что, на первый взгляд, большинство учеников все же пришли в школу.
Такое же спам-письмо поступило на почту средней школы Кристьяна Яака Петерсона около двух часов ночи, хотя директор школы Мерике Касте сначала его не заметила. Именно потому, что, в соответствии с ситуацией, сегодняшняя угроза была классифицирована как спам.
Касте отметила, что это не сильно повлияет на учебу в школе, поскольку на сегодняшний учебный день уже давно запланирован домашний день дистанционного электронного обучения, и лишь несколько учеников, у которых запланированы консультации, будут находиться в здании школы. К тому времени, когда им придется эвакуироваться, большинство из них, вероятно, уже вернутся домой, добавил он.
Оба директора, среди прочего, отметили, что, хотя учеба продолжается, в школе все настороже. Например, в средней школе Юленурме утром проверили один ящик с инструментами, в связи с которым у некоторых возникло беспокойство.
Аналогичная волна угроз о взрыве обрушилась на Латвию несколько дней назад. По текущей оценке полиции, это масштабная волна спама, направленная на срыв работы учреждений. «Полиция связывается с учреждениями, получившими это письмо, и работает над выяснением того, кто выступил с угрозами», – заявил оперативный директор PPA Хейго Рейнек.
Если вы получили угрозу, вам следует немедленно связаться с Центром тревоги и передать информацию. В первых случаях полиция обязательно прибудет на место происшествия, рассмотрит ситуацию и подготовит оценку угрозы, существует ли реальная угроза или это спам, и работа может продолжаться в обычном режиме.
Поэтому, даже если подобное письмо снова появится в почтовых ящиках учреждений в ближайшие дни, его не следует игнорировать, подчеркивают в полиции.