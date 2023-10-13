Двадцать килограммов взрывчатки: сотни учреждений снова получили спам-письма с угрозами

Тендер пояснил, что тем учащимся, которые решили остаться дома, были выданы самостоятельные школьные задания. Однако он добавил, что, на первый взгляд, большинство учеников все же пришли в школу.

Такое же спам-письмо поступило на почту средней школы Кристьяна Яака Петерсона около двух часов ночи, хотя директор школы Мерике Касте сначала его не заметила. Именно потому, что, в соответствии с ситуацией, сегодняшняя угроза была классифицирована как спам.

Касте отметила, что это не сильно повлияет на учебу в школе, поскольку на сегодняшний учебный день уже давно запланирован домашний день дистанционного электронного обучения, и лишь несколько учеников, у которых запланированы консультации, будут находиться в здании школы. К тому времени, когда им придется эвакуироваться, большинство из них, вероятно, уже вернутся домой, добавил он.

Оба директора, среди прочего, отметили, что, хотя учеба продолжается, в школе все настороже. Например, в средней школе Юленурме утром проверили один ящик с инструментами, в связи с которым у некоторых возникло беспокойство.

Аналогичная волна угроз о взрыве обрушилась на Латвию несколько дней назад. По текущей оценке полиции, это масштабная волна спама, направленная на срыв работы учреждений. «Полиция связывается с учреждениями, получившими это письмо, и работает над выяснением того, кто выступил с угрозами», – заявил оперативный директор PPA Хейго Рейнек.

Если вы получили угрозу, вам следует немедленно связаться с Центром тревоги и передать информацию. В первых случаях полиция обязательно прибудет на место происшествия, рассмотрит ситуацию и подготовит оценку угрозы, существует ли реальная угроза или это спам, и работа может продолжаться в обычном режиме.